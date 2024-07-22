رد نادي بيراميدز، بشكل ساخر، على اتهامات وجهت لإدارة النادي، بمحاولة عرقلة مسؤولي الأهلي، من التواجد بمقصورة ملعب الدفاع الجوي، والذي يستضيف مباراة الفريقين مساء اليوم الاثنين.

وقال مصدر في الأهلي المصري لـ"إرم نيوز" إن إدارة بيراميدز خصصت 5 مقاعد لمجلس إدارة القلعة الحمراء في المقصورة الرئيسة لاستاد "الدفاع الجوي" بالقاهرة.

وأصدر نادي بيراميدز، بيانًا مساء اليوم الاثنين، كشف من خلاله الترتيبات الأمنية الخاصة بكبار الزوار باستاد الدفاع الجوي، خلال مباراة بيراميدز والأهلي، وما جرى خلال الاجتماع الأمني الذي جرى بحضور مسؤولي الأمن والشركة الأفريقية واستاد الدفاع الجوي، ومندوبي ناديي بيراميدز والأهلي.

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وفي بيانه، نقل المركز الإعلامي لبيراميدز عن مصدر مسؤول داخل النادي، أن: "كل ما أشيع عن تخصيص 5 مقاعد فقط لمسؤولي الأهلي في المقصورة الزجاجية غير صحيح بالمرة ويدعو للسخرية"، وذلك وفقًا للبيان.

وأضاف: "إن الأهلي أرسل كشفا بـ25 شخصية من بينهم أعضاء مجلس الإدارة للتواجد في اللقاء كما هو المعتاد".

وتابع: "المقصورة الزجاجية باستاد الدفاع الجوي بها 34 مقعدا فقط، تم تخصيص 10 مقاعد منها لجهاز منتخب مصر الأول واتحاد الكرة ورابطة الأندية، وتم تخصيص 10 مقاعد لأعضاء مجلس إدارة الفريق الضيف، فيما تبقى 14 مقعدا فقط لنادي بيراميدز صاحب الأرض، وتم ذلك بالتنسيق مع مسؤولي النادي الضيف".

وتساءل نادي بيراميدز في وسط بيانه: "بعد ذلك من أين خرجت تلك الأنباء الكاذبة؟".

وأشار نادي بيراميدز في بيانه إلى أن باقي الأسماء الأخرى بكشف الأهلي ستجلس في المقصورة الأمامية خلف الجهاز الفني واللاعبين خارج القائمة من لاعبي الأهلي وهو الأمر نفسه بالنسبة لنادي بيراميدز، ولا يوجد هناك أي تربص، وكل ما يشاع هو محض افتراء على نادي بيراميدز الذي يكن كل احترام وتقدير للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته مثلما هو الحال مع باقي المنافسين، وكل الأندية والمؤسسات في مصر.

واختتم: "نادي بيراميدز لم يمانع في حضور أمين صندوق الأهلي خالد مرتجي، رغم خروجه عن النص في اللقاء الأول بعد الهدف الثالث، مشددا على أن بيراميدز يحترم ضيوفه، ويحترم النادي الأهلي العريق وكافة مسؤوليه".

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يذكر أن إدارة بيراميدز قد اتخذت قرارًا برفع أسعار تذاكر حضور المباراة بعكس الأسعار المعتادة في الدوري المصري.

وطرحت شركة "تذكرتي" المسؤولة عن حجز تذاكر مباريات الدوري المصري، التذاكر المحددة للمباراة، وتبلغ 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و2000 جنيه للدرجة الأولى و5 آلاف جنيه للمقصورة.