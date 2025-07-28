حددوا 3 أسماء نارية.. الزمالك يطالب ممدوح عباس بتنفيذ الوعد

كشف مصدر داخل الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، طلب من ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، سرعة حسم الصفقتين السوبر اللتين وعد بهما الجماهير الفترة الماضية.

وتسود حالة من القلق لدى جماهير القلعة البيضاء من عدم قدرة فريقها على الظهور بصورة جيدة بمنافسات الموسم الجديد 2025/26 في ظل عدم تدعيم الصفوف بصفقات قوية.

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وهو القلق الذي زاد بعدما خسر الفريق بهدف نظيف وديا على يد نظيره وادي دجلة خلال المباراة التي جمعتهما، يوم الجمعة الماضي، ضمن معسكر الفريق في العاصمة الإدارية.

الزمالك تحت قيادة مديره الرياضي جون إدوارد تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع: الحارس المهدي سليمان، والأنغولي شيكو بينزا، والفلسطيني آدم كايد، وعمرو ناصر، وأحمد شريف.

ولكن ما زالت جماهير الزمالك تنتظر الصفقتين السوبر اللتين وعد بهما رئيس مجلس إدارة النادي السابق ممدوح عباس جماهير القلعة البيضاء في تغريدة سابقة له عبر منصة "إكس".

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن مجلس الزمالك طلب حسم صفقة التعاقد مع مصطفى محمد، نجم نانت الفرنسي، وأسامة فيصل، لاعب البنك الأهلي، أو مصطفى فتحي لاعب بيراميدز".

وأضاف: "مجلس الزمالك طلب من عباس حسم صفقتين من اللاعبين الثلاثة الذين تم ذكرهم لتدعيم صفوف الفريق".

وتابع المصدر: "هناك جلسة مرتقبة بين ممدوح عباس وجون إدوارد، المدير الرياضي، لحسم هذا الملف خلال الساعات المقبلة".

وكان فريق الزمالك أنهى الموسم الماضي من الدوري المصري في المركز الثالث، بينما توج ببطولة كأس مصر؛ لذا ترغب الجماهير في صورة مغايرة للاعبين عما كان عليه الفريق.

وتنطلق مسابقة الدوري المصري في الثامن من أغسطس المقبل بمشاركة 21 ناديا، وفي مرحلتها الأولى ستشهد دوريا من دور واحد ثم تنقسم الأندية إلى مجموعتين، الأولى تضم الأندية من الأول حتى السابع التي ستنافس على اللقب بينما تضم الثانية 14 فريقا من الثامن حتى الـ21 ستنافس على النجاة من الهبوط.

وسيخوض كل فريق 10 مباريات على ملعبه في الدور الأول وعشر مباريات خارج ملعبه.

وأسفرت الفرعة التي سحبت، أمس الأحد، عن مواجهة الزمالك لنظيره سيراميكا في الجولة الأولى من البطولة، فيما يلتقي غريمه الأهلي بالجولة التاسعة.