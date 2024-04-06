تشافي يجهّز جوهرة جديدة في برشلونة

أوردت تقارير إخبارية مقربة من نادي برشلونة الإسباني، أن المدرب تشافي هيرنانديز يستعد لإظهار موهبة كروية جديدة للنادي الكاتالوني في الجولات المتبقية من عمر مسابقة "الليغا" للموسم الجاري.

وكشفت المصادر ذاتها، أن المدافع المحوري السنغالي مامادو مباكي، الذي ينشط ضمن "برشلونة أتلتيك"، أي الفريق الرديف للنادي الكاتالوني سيكون أول اللاعبين الذين سيقدمهم تشافي كعناصر واعدة في برشلونة، خلال الموسم المقبل.

ويملك مباكي (21 عاما) إمكانات كروية وبدنية لافتة، دفعت تشافي إلى دعوته للتدرب مع الفريق الأول حيث خاض حتى الآن 7 حصص تدريبية، من أجل مزيد الوقوف على مدى قدرته على الانضمام إلى قائمة الفريق الأول والمشاركة في المباريات.

وولد مامادو مباكي في مدينة "روفيسكه" السنغالية في 21 نوفمبر 2002، وفي 2021 تعاقد معه نادي فياريال قبل أن ينتقل لنادي برشلونة في 2023، لكن الفريق الكاتالوني ضمه لفريقه الرديف برشلونة أتلتيك.

وفي السنوات الأخيرة استفاد نادي برشلونة من عدد من اللاعبين الشبان من خريجي أكاديميته الخاصة "لاماسيا" مثل لامين يامال، وأنسو فاتي، وبيدري، وغيرهم.