انفراجة كبيرة في أزمة منتخب مصر مع الأهلي والزمالك

شهدت الساعات الماضية انفراجة كبيرة في أزمة منتخب مصر مع ناديي الأهلي والزمالك بشأن عدم انضمام لاعبيهم للمعسكر الحالي، الذي انطلق، مساء الأربعاء، بوُجود 6 لاعبين فقط؛ ما أثار ضجة واسعة في الوسط الرياضي.

وانطلق معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، المدير الفني، استعدادًا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا يومي الـ6 والـ 10 سبتمبر المقبل في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 والمقرر إقامتها بالمغرب.

وانتظم ستة لاعبين في المعسكر بأحد فنادق القاهرة وهم: حمدي فتحي، والمهدي سليمان، ومحمد الشامي، وأحمد رمضان، وخالد صبحي، وأسامة فيصل.

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وكشف اتحاد الكرة في بيان له أنه أخطر جميع الأندية بموعد انطلاق المعسكر يوم الـ28 من شهر أغسطس الجاري، قبل أن يحذف هذا المنشور من حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب حالة الغضب التي انتابت الجماهير والأندية.

وأعاد اتحاد الكرة نشر بيان جديد، ليوضح فيه أن اللاعبين المحليين سيدخلون معسكر المنتخب المصري تباعًا وفقًا للاتفاق الذي جرى بينه وبين الأندية المعنية.

وقال الاتحاد، في بيانه، إنه "«في إطار استعداداته لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، انطلق عصر أمس، معسكر المنتخب المصري لكرة القدم بقيادة حسام حسن".

وأضاف: "من المقرر توالي وصول اللاعبين المحليين للمعسكر حتى الأول من الشهر المقبل وفقًا للاتفاق الذي تم بين الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية المعنية"، متابعًا "سينضم اللاعبون المحترفون للمعسكر مع بداية الأجندة الدولية".

وغاب 9 لاعبين من الأهلي؛ بسبب تحصلهم على فترة الراحة السلبية عقب نهاية الموسم، وكان قرر مجلس إدارة النادي إرسال لاعبيه بداية من شهر سبتمبر، وذلك عقب اجتماع عقده برفقة مارسيل كولر المدير الفني للنادي في أغسطس الماضي، وهم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، وإمام عاشور.

بينما لم يحضر 3 لاعبين من نادي الزمالك؛ بسبب الراحة السلبية التي خضع لها اللاعبون عقب نهاية موسم الفريق الأبيض، بالإضافة إلى 3 لاعبين آخرين تخلفوا للسبب ذاته من بيراميدز، وهم: محمد شحاتة، ناصر ماهر، وأحمد سيد "زيزو" من الزمالك، ومصطفى فتحي، وإبراهيم عادل ومحمد حمدي من بيراميدز.