لمخالفته القواعد المهنية.. إيقاف برنامج شوبير وإنهاء تعاقده

أعلن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف برنامج الإعلامي الرياضي أحمد شوبير.

وقال بيان للشركة، اليوم الخميس، إنه وفقًا للتعاقد معه، فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فورًا.

‏وأوضحت الشركة أن هذا الإنهاء، جاء لمخالفته القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة وهو أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها.

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وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصًا على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق.

وتؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن تقدم كوادرها إعلامًا مهنيًّا يحترم المُشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها.

يذكر أن الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، تعرض لانتقادات عقب واقعة وفاة الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر، بعد أن وافته المنية عن عمر يناهز 31 عامًا، وذلك على خلفية تصريحات سابقة له بعد سقوط اللاعب في أرضية الملعب، وتحدث عن إمكانية أخذ "رفعت" لجرعات منشطات.

كما علق شوبير في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت" على أزمة لاعبة منتخب مصر للدراجات شهد سعيد، بعد قرار مشاركتها في أولمبياد باريس 2024.