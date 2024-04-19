لاعب سعودي يقبل رأس والدته قبل مباراة محلية (صور)
الصور لاقت تفاعلا واسعا.
لفت عبد الإله الشمري لاعب نادي أبها الأنظار قبل مواجهة الشباب في الجولة الـ28 من الدوري السعودي، أمس الخميس.
والتقطت صور لعبد الإله الشمري وهو يقبل رأس والدته قبل مواجهة الشباب.
ونشر حساب دوري روشن على منصة "X" صورًا لعبد الإله الشمري وهو يقبل رأس والدته في المدرجات قبل مواجهة الشباب.
ولاقت الصور تفاعلا واسعا حيث كتب "بسام": "لقطة تسر الخاطر، الله يحفظها ويطول بعمرها"، وكتب "إبراهيم": "لله دره، الله يحفظه ويطول عمره على طاعته، حشمته تُدرّس".
وعلق "غسان": "الله يحفظها له ويطول بعمرها يا رب".
وشارك عبد الإله الشمري أساسيا حتى الدقيقة 69، لكن فريقه خسر 0/5.
وسجل للشباب يانيك كاراسكو (هدفين)، وكارلوس جونيور (هدفين)، ويانيك كاراسكو.
ويملك أبها 25 نقطة من 28 مباراة ويحتل المركز الـ15 ويتقدم بنقطة عن الأخدود صاحب المركز الـ16.