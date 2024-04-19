لاعب سعودي يقبل رأس والدته قبل مباراة محلية (صور)

لفت عبد الإله الشمري لاعب نادي أبها الأنظار قبل مواجهة الشباب في الجولة الـ28 من الدوري السعودي، أمس الخميس.

والتقطت صور لعبد الإله الشمري وهو يقبل رأس والدته قبل مواجهة الشباب.

ونشر حساب دوري روشن على منصة "X" صورًا لعبد الإله الشمري وهو يقبل رأس والدته في المدرجات قبل مواجهة الشباب.