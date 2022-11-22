10 و14.. لماذا يحتسب الحكام وقتا بدل ضائع كبيرا في كأس العالم 2022؟

أثارت مباريات اليوم الثاني من نهائيات كأس العالم 2022 في قطر الجدل بسبب الوقت بدل الضائع الكبير الذي احتسبه الحكام خلال مباريات إنجلترا أمام إيران، وهولندا مع السنغال، والولايات المتحدة الأمريكية أمام ويلز.

وبلغ الوقت بدل الضائع 27 دقيقة في المباراة الأولى، و10 دقائق في المباراة الثانية، و14 دقيقة في المباراة الثالثة.