"حل معقد" ضمن 4 سيناريوهات لمستقبل مبابي

ونشرت صحيفة ليكيب رسالة من كيليان مبابي إلى إدارة نادي باريس سان جيرمان تتضمن تأكيدًا بعدم تفعيل بند تجديد التعاقد لما بعد 2024، ما يعني أن اللاعب سيرحل مجانًا العام المقبل.

وينص العقد الذي وقّعه مبابي مع باريس سان جيرمان العام الماضي على عامين بالإضافة إلى عام إضافي يتم تفعيله بناءً على رغبة الطرفين.

وأكد مبابي نفسه صحة الرسالة، حيث أشار إلى أنه سبق أن أخطر النادي بالأمر، لكنه أراد فقط من خلال هذه الرسالة تأكيد موقفه السابق، وهو ما فسّرته وسائل إعلام عديدة برغبة اللاعب في الخروج من باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة ماركا، إن الاتصالات بدأت بين الخليفي وفايزة العماري دون أن تصل إلى حلول للأزمة حتى الآن، وسط وجود أكثر من مقترح، حيث لا يرغب باريس سان جيرمان في خروج مبابي مجانًا بأي شكل.