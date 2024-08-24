تألق الحارس المغربي ياسين بونو نجم الهلال السعودي بشكل لافت في مباراة فريقه أمام الأخدود مساء السبت بالجولة الأولى من عمر دوري روشن.

وخرج بونو بشباك نظيفة في مباراته الأولى من عمر الدوري السعودي بعدما فاز فريقه على مضيفه الأخدود بثلاثية دون رد.

وتألق بونو في التصدي لانفراد محقق من جانب لاعب الأخدود بعدما تقدم خارج منطقة الجزاء ببراعة وأبعد كرة خطيرة أمام مرماه.

وتقدم بونو بشكل لافت إلى خارج منطقة جزاء فريقه للتغطية خلف دفاعه وإبعاد فرصة الانفراد بمرمى حامل اللقب.

ولعب بونو دورًا كبيرًا في تتويج فريقه بلقب كأس السوبر السعودي خاصة في لقاء الأهلي الذي شهد إبعاده لفرصة محققة من جانب عبد الكريم دارسي بجانب دوره في ضربات الترجيح.

وانضم الحارس المغربي إلى الهلال قادمًا من إشبيلية الإسباني في صيف 2023 بعد تألق لافت في كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر عام 2022، ونجح خلالها في قيادة أسود الأطلس نحو المربع الذهبي كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز التاريخي.

ولعب بونو دورًا كبيرًا في تتويج الهلال بأربعة ألقاب وهي الدوري السعودي في الموسم الماضي بجانب كأس الملك وكأس السوبر السعودي في آخر نسختين.