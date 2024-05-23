مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

بعد طي صفحة الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، يعود الزمالك لبطولته المحلية، عندما يلعب ضد فيوتشر على استاد المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 24 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي السعودية يبحث الاتحاد عن العودة للانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، حيث سيلعب أمام ضمك اليوم الخميس حيث ستقام كل مباريات الجولة في نفس التوقيت.

وحسم الهلال اللقب لكنه يبحث عن ختام الموسم دون هزيمة حين يستضيف الطائي (مركز 14 وله 31 نقطة) الساعي لتجنب الهبوط.

ويحل النصر، الذي ضمن الوصافة، ضيفا على الرياض في المركز 15 باحثا عن استعادة طريق الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية.

وسيلعب الأهلي على ملعب الرائد صاحب المركز 14 وله 35 نقطة ليكون في وضعية أفضل لتجنب الهبوط.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة