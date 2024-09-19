بعد رفض تعيينه.. سعد الشهري يرد على فرناندو هييرو (فيديو)

علّق المدرب سعد الشهري على الأخبار المتداولة حول رفض تعيينه من قبل النصر السعودي ليكون ضمن الجهاز الفني الجديد للنادي بقيادة الإيطالي ستيفانو بيولي.

وأعلن النصر الأربعاء رسميا تعيين ستيفانو بيولي مدربا جديدا للفريق الأول بعقد يمتد لثلاث سنوات، خلفا للبرتغالي لويس كاسترو الذي تمت إقالته من منصبه لسوء النتائج.

وتداولت تقارير إخبارية أن إدارة نادي النصر تدرس تعيين سعد الشهري في الجهاز الفني لنادي النصر، مع بيولي للاستفادة من خبراته المحلية والقارية، لكن الإسباني فرناندو هييرو المدير الرياضي للنصر قال في المؤتمر الصحفي لتقديم بيولي: "أنا أعرف هذا الاسم (سعد الشهري)، كان يعمل في المنتخب الأولمبي بيولي جاء ولديه 6 أعضاء في الطاقم الفني".

وأضاف: "لدينا سعوديون يعملون في الطاقم الفني، وهم على مستوى عال، ولكن لا فكرة لدينا لجلب سعد الشهري".

وردّ سعد الشهري على تصريح هييرو بالقول إنه "احتراما لنادي النصر ولجماهيره لن يخوض أكثر في تفاصيل الاتصال به من إدارة النادي للانضمام للفريق المساعد لبيولي".

وقال الشهري في تصريحات ضمن برنامج "دورينا غير" على القناة السعودية: "كل ما أستطيع قوله هو أن "كل تأخيرة فيها خيرة، بالنسبة لي أتمنى أن يعود النصر لسالف إشعاعه وأن يستعيد توهجه ونتائجه الإيجابية، لكني لن أرد على هييرو".

وبسؤاله عن ذكر اسمه في المؤتمر الصحفي وهل ذلك يعني أن هناك اتصالا حصل مع مسؤولي النصر، قال الشهري: "الخير في ما اختاره الله، يبدو أن الأمر كذلك لكني أرفض مزيد الخوض في تلك المسألة، نحن نريد أن نستفيد إذا عملنا مع مدربين أجانب وأن تتحقق الفائدة للكرة السعودية".

وكان الشهري قاد المنتخب السعودي الأولمبي لتحقيق بطولة كأس آسيا تحت 23 عام، عام 2023، كما قاد المنتخب لإحراز بطولة غرب آسيا.

ويخوض النصر (5 نقاط في 3 مباريات) تحت قيادة مدربه الجديد ستيفانو بيولي اليوم الجمعة مباراة هامة أمام المتصدر نادي الاتفاق (9 نقاط)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري المحترفين السعودي.