طمأن إبراهيم المهيدب رئيس نادي النصر السعودي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على وضعهم مع الفريق خلال الموسم المقبل، بعد تصريحات مسلي آل معمر الرئيس السابق، بالعمل على تخفيض الرواتب والمكافآت إثر النتائج السلبية الأخيرة.

وأشعل مسلي آل معمر فتيل أزمة مع اللاعبين قبيل رحيله، بعد قراره إيقاف المكافآت، عقب تدهور النتائج في مختلف المسابقات؛ ما دفع البرتغالي كريستيانو رونالدو للتدخل وقتها.

وحينئذٍ عقد إبراهيم المهيدب اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، على هامش معسكر البرتغال.

وقد وعد إبراهيم المهيدب لاعبي النصر بتحقيق مطالبهم كافة، مؤكدًا على أن مكافآتهم مستمرة وبشكل أكبر من السابق.

وأضاف أنه يبحث في المقام الأول عن تحقيق النجاحات، ويجب عليهم بذل المجهود مقابل تلك المكافآت، معربًا في الوقت ذاته عن ثقته فيهم.

وشدد المهيدب على أن العمل في النادي يسير بشكل أفضل، ولكن لا يوجد أي عمل دون عقبات والإدارة تعمل طوال الوقت؛ لترتقي للتطلعات في سبيل ظهور الفريق الكروي بالصورة الفنية التي ترضي الجماهير.

وأشار رئيس النصر في اجتماعه مع اللاعبين إلى أنه يسعى بالتعاون مع الجهازين الفني والإداري واللاعبين جميعهم، لتحقيق النجاحات واعتلاء منصات التتويج لإسعاد الجماهير.

واختتم المهيدب حديثه مع اللاعبين قائلًا: "أنا عاشق نصراوي، قبل أن أكون رئيسًا لهذا الصرح الكبير".

وكانت الجمعية العمومية لنادي النصر زكت المهيدب "رئيسًا للشركة غير الربحية" لمدة عام واحد ليخلف مسلي آل معمر، الذي رحل مع نهاية الموسم الرياضي الماضي 2023.

من جانب آخر خاض فريق النصر أولى مبارياته الودية أمام فريق لوليتانو في معسكر البرتغال، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1/‏1 وسجل هدف النصر محمد مران.

وينتظر النصر 4 بطولات الموسم القادم محليًا (كأس الملك، دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي) وقاريًا (كأس دوري أبطال آسيا للنخبة).