منتخب فرنسا يحسم مشاركة مبابي أمام بولندا
حسم ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، قراره بشأن مشاركة لاعبه كيليان مبابي في التشكيل الأساسي لمباراة بولندا المقررة مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
وتعرض مبابي لإصابة في الأنف خلال مباراة النمسا بالجولة الأولى اضطرته لمغادرة الملعب قبل دقائق من نهاية اللقاء ثم نقله للمستشفى.
وخضع قائد المنتخب الفرنسي لفحوصات طبية عقب نهاية مباراة النمسا أثبتت عدم حاجته للخضوع لجراحة عاجلة مع ارتدائه قناع للوجه.
وجلس مبابي على مقاعد بدلاء المنتخب الفرنسي في لقاء هولندا بالجولة الثانية الذي انتهى بالتعادل دون أهداف.
وأكدت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية أن مبابي أصبح في أتم الجاهزية لخوض مواجهة بولندا بالجولة الأخيرة بعدما شارك في التدريبات الجماعية للمنتخب الفرنسي على مدار آخر يومين.
وأشارت إلى أن اللاعب شارك أيضًا في مباراة ودية مع فريق أكاديمية بادربورن تحت 21 عامًا وسجل هدفين.
وأوضحت أن ديشامب استقر على مشاركة مبابي في التشكيل الأساسي لمباراة بولندا.
ولم يحسم منتخب فرنسا بشكل رسمي تأهله إلى ثمن النهائي بعد تعادله الأخير مع هولندا.
ويتصدر المنتخب الهولندي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن فرنسا بينما يحتل منتخب النمسا 3 نقاط وودع المنتخب البولندي بعد تلقيه هزيمتين.