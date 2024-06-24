منتخب فرنسا يحسم مشاركة مبابي أمام بولندا

وأكدت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية أن مبابي أصبح في أتم الجاهزية لخوض مواجهة بولندا بالجولة الأخيرة بعدما شارك في التدريبات الجماعية للمنتخب الفرنسي على مدار آخر يومين.

وأشارت إلى أن اللاعب شارك أيضًا في مباراة ودية مع فريق أكاديمية بادربورن تحت 21 عامًا وسجل هدفين.

وأوضحت أن ديشامب استقر على مشاركة مبابي في التشكيل الأساسي لمباراة بولندا.