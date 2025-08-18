هل توجد خلافات بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير؟ رد رسمي من الأهلي

رد عماد النحاس، المدرب العام للنادي الأهلي، على الأنباء التي تتردد حول وجود خلافات بين الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى رفض محمد الشناوي، قائد الأهلي وحارسه التاريخي، الجلوس على دكة البدلاء لمصلحة الحارس الواعد مصطفى شوبير، خاصة بعد مشاركته في مواجهتي مودرن سبورت وفاركو في الجولتين الأولى والثانية بالدوري المصري.

وأكد عماد النحاس في تصريحات لقناة النادي الرسمية أنه لا توجد أي أزمات في غرفة ملابس الأهلي، وأن علاقات اللاعبين مع بعضهم رائعة. وأضاف: “كل ما يقال عن وجود مشكلات في الأهلي مجرد اجتهادات ليس لها أي أساس من الصحة”.

وأشار النحاس إلى أن النادي الأهلي محظوظ بوجود كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأن الشناوي ليس لديه أي مشكلة أن يلعب شوبير كحارس أساسي.

وأوضح المدرب العام أن محمد الشناوي قائد تاريخي للأهلي وحارس منتخب مصر الأول، وأن ريبيرو المدير الفني ليس لديه أي حسابات أو معادلات في اختيار التشكيل الأساسي.

كما شدد النحاس على أن كلًّا من الشناوي وشوبير يدعمان بعضهما بعضًا، وهناك تعاون تام بينهما داخل الملعب وخارجه.