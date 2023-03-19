كلاسيكو برشلونة وريال مدريد.. رصاصة رحمة أم ريمونتادا جديدة

ستكون جماهير كرة القدم على موعد مع كلاسيكو جديد بين برشلونة وريال مدريد وهذه المرة في الدوري الإسباني، اليوم الأحد.

وهذه المباراة ستكون مباراة الكلاسيكو على ملعب كامب نو معقل برشلونة بعدما تقابلا في كأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا في آخر مرتين.

وتشكل مباراة الكلاسيكو فرصة كبيرة أمام برشلونة للاقتراب خطوة كبيرة من التتويج بلقب الدوري الإسباني الغائب عن خزائن النادي الكتالوني في المواسم الثلاثة الأخيرة.