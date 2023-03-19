كلاسيكو برشلونة وريال مدريد.. رصاصة رحمة أم ريمونتادا جديدة
ستكون جماهير كرة القدم على موعد مع كلاسيكو جديد بين برشلونة وريال مدريد وهذه المرة في الدوري الإسباني، اليوم الأحد.
وهذه المباراة ستكون مباراة الكلاسيكو على ملعب كامب نو معقل برشلونة بعدما تقابلا في كأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا في آخر مرتين.
وتشكل مباراة الكلاسيكو فرصة كبيرة أمام برشلونة للاقتراب خطوة كبيرة من التتويج بلقب الدوري الإسباني الغائب عن خزائن النادي الكتالوني في المواسم الثلاثة الأخيرة.
ويتقدم برشلونة متصدر جدول ترتيب الليغا بـ9 نقاط عن ريال مدريد الثاني، ويملك النادي الكتالوني 65 نقطة مقابل 56 لريال مدريد.
وحال فوز برشلونة فإن النادي الكتالوني سيجعل الفارق مع ريال مدريد 12 نقطة ما قد يعني نهاية المنافسة عمليا على لقب الليغا، حيث سيتبقى وقتها 12 جولة على النهاية.
كما أن نتيجة التعادل ستصب في صالح برشلونة الذي خسر مرتين هذا الموسم في الليغا وفاز 21 مرة وتعادل مرتين فقط.
لكن المنافسة ستشتعل من جديد حال فوز ريال مدريد حيث سيكون الفارق وقتها 6 نقاط مع تبقي 12 جولة ما يعيد الإثارة للمسابقة من جديد.
لكن وحتى لو فعّل ريال مدريد خاصية "الريمونتادا" في الكلاسيكو فإن حفاظه على اللقب سيكون صعبا لأن الميرنغي سيلعب أمام أندية قوية أبرزها أمام فياريال وريال سوسييداد وفالنسيا وإشبيلية وأتلتيك بلباو إلى جانب سعيه للحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا.
في المقابل سيكون على برشلونة مواجهة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس وإسبانيول وريال سوسييداد كأبرز المنافسين، مع العلم أن برشلونة ينافس حاليا على الليغا وكأس ملك إسبانيا بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا ثم الدوري الأوروبي.
وبعد كلاسيكو الليغا، اليوم الأحد، سيلتقي ريال مدريد وبرشلونة مجددا يوم الأربعاء 5 أبريل المقبل في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب كامب نو أيضا، وقد حقق النادي الكتالوني الفوز 1/0 في مباراة الذهاب على ملعب سانتياغو برنابيو.
وتقابل برشلونة وريال مدريد 3 مرات الموسم الحالي، حيث فاز ريال مدريد 3/1 في أكتوبر الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة التاسعة من الليغا، ثم فاز برشلونة في الرياض 3/1 في نهائي كأس السوبر الإسباني قبل أن يتقابلا في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في البرنابيو في الثاني من مارس الحالي.