أنشيلوتي يكشف عن موقفه من العودة لتدريب تشيلسي

وقال أنشيلوتي للصحفيين: "أشعر بالحزن بالنظر إلى مركز تشيلسي في الجدول، لدي ذكريات رائعة في هذا النادي وللعاملين هناك. أنا مشجع لتشيلسي لأني قضيت عامين هناك".

وأضاف: "هل سأعود (كمدرب)؟ لا وأتمنى أن يكون بوسع لامبارد أن يؤدي عملا رائعا.. لامبارد كان لاعبا مذهلا عندما دربته لعامين".

وتابع: "إنه يدرك مثل هذه النوعية من المباريات وكيفية إعداد الفريق لها، إنه يعمل هناك منذ أسبوع، لكنه سيفعل أشياء جيدة خلال فترة وجوده في تشيلسي".

ورغم نتائج تشيلسي المتواضعة، حث أنشيلوتي فريقه على التعامل بحذر مع النادي الإنجليزي الذي واجه ريال في الأدوار الإقصائية في آخر نسختين من دوري الأبطال وخرج منتصرا في مباراتين.

وقال المدرب الإيطالي: "عانينا كثيرا العام الماضي".

وأضاف: "يجب احترام الفريق والنادي المنافس، فهو يملك لاعبين جيدين جدا، ورغم أنه في موقف غير جيد في الوقت الحالي، فهو يملك الحوافز وسيقدم أفضل ما لديه، إنها تشكيلة من طراز رفيع".

واختتم: "فريقنا متحمس ولديه الدوافع للعودة إلى دوري الأبطال واكتساب تجربة الاستمتاع بليلة ساحرة جديدة في برنابيو. يجب أن نستغل أفضلية خوض المباراة الأولى على أرضنا".