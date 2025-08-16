لابورتا يزف أخبارًا سارة لفليك قبل أول مباراة لبرشلونة

كتب: نور الدين ميفراني

يستعد برشلونة لمواجهة ريال مايوركا، في بداية رحلته للدفاع عن لقبه بطلًا للدوري الإسباني، ويبحث عن انطلاقة جيدة خارج ملعبه أمام فريق عنيد.

أخبار ذات علاقة القوة الضاربة.. تشكيل برشلونة المتوقع ضد مايوركا

ويعاني برشلونة أزمة مالية أثرت فيه بسوق الانتقالات، إذ لم يتعاقد مع لاعبين بأسعار مرتفعة واكتفى بكسر الشرط الجزائي في عقد حارس إسبانيول برشلونة خوان غارسيا، واستعارة المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد.

وبالنظر لارتفاع سقف الرواتب في برشلونة، تجد الإدارة صعوبة في تسجيل اللاعبين الجدد في رابطة الدوري الإسباني.

أخبار ذات علاقة من أجل احتكار الألقاب.. برشلونة ينقض على نجم باريس سان جيرمان

وعاش الفريق صيفًا ساخنًا لتوفير مكان للثنائي، فقد دخل في أزمة مع حارسه وقائده الألماني تير شتيغن، قبل أن يقبل الحارس التوقيع على التقرير الطبي لتستغل الإدارة 80% من راتبه، واضطر لقبول رحيل المدافع القائد الإسباني إينييغو مارتينيز نحو النصر السعودي مجانًا.

كما باع برشلونة حصة 50% في عقد المهاجم البرتغالي ترينكاو لفريق سبورتنغ لشبونة مقابل 11 مليون يورو.

أخبار ذات علاقة هل يخطف برشلونة أهم صفقات ريال مدريد؟

وبعد مجهود كبير، تمكنت إدارة برشلونة من تسجيل الحارس خوان غارسيا وماركوس راشفورد، وزف الرئيس خوان لابورتا الخبر السار للمدرب الألماني هانزي فليك، وقال: "ماركوس راشفورد وخوان غارسيا متاحان للعب أمام مايوركا".

وتنفس المدرب الألماني الصعداء؛ لكونه كان يحتاج لحارسه الجديد في ظل إصابة شتيغن، وعدم تسجيل البولندي تشيزني ومشاكله مع إيناكي باينا، الذي يسعى الفريق للتخلص منه.