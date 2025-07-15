رئيس سابق للإفريقي التونسي يجمّد حسابات النادي ويفجّر أزمة جديدة

فجر مسؤول بالنادي الإفريقي التونسي مفاجأة جديدة ومدوية بشأن الديون المتراكمة على النادي طيلة الموسمين الماضيين، ما سيجعل الفريق نحن طائلة التهديد بعقوبات جديدة بعد أيام قليلة من رفع عقوبة المنع من التعاقدات.

ولم يلبث النادي الإفريقي برئاسة محسن الطرابلسي الذي تولى المهمة في يونيو الماضي، أن نجح في تسوية عدد كبير من ملفات ديونه العالقة، وذلك بعد دعم مالي من المستشهر الأمريكي فيرجي شامبيرز، حتى ظهرت ملفات أخرى لديون جديدة تعود إلى ولاية الرئيس السابق هيكل دخيل.

ووفقا لما أورده المستشار المالي والإداري محمد الشافعي، على حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، تم التحجير على أموال وممتلكات المستثمر الأمريكي فيرجي شامبيرز، وعدد من المستشهرين للفريق بسبب نزاعات محلية لم تتم تسويتها.

وقال الشافعي إن "الإدارات السابقة للإفريقي لم تطو صفحة عدة ملفات على غرار مستحقات اللاعبين خليل القصاب وحسام الدين السويسي وعلي العمري، بالإضافة للمدربين سعيد السايبي ودافيد بيتوني وبقية طاقمه التدريبي الذي تمت إقالته في نهاية الموسم الماضي بعد خيبة النتائج.

أخبار ذات علاقة نجم الزمالك يدخل حسابات الإفريقي التونسي

وقالت مصادر خاصة لـ"إرم نيوز" إن تجميد حسابات النادي والتحجير على أموال المستشهرين لا يعود فقط للديون العالقة التي يواجهها الإفريقي لفائدة لاعبين ومدربين سابقين، وإنما أيضا بسبب قضية رفعها الرئيس السابق للنادي يوسف العلمي للمطالبة بأموال كان ضخها في حسابات الفريق ونفقاته بين 2021 و2022.

وأضافت المصادر أن "يوسف العلمي وجه تنبيها لإدارة الإفريقي للمطالبة بما يناهز 2.6 مليون دينار (نحو 900 ألف دولار) قال إنه ضخها في حسابات النادي تحت عنوان قرض لفائدة الفريق لكنه طلب الحصول على تلك الأموال باعتبارها دينا لفائدته وفق تقديره.

أخبار ذات علاقة نجم الإفريقي التونسي يقدّم أغرب شكوى ضد النادي

وسيكون الإفريقي، بحسب مصادر قريبة من مجلس الإدارة مطالبا بحسم تلك النزاعات قبل بداية موسم 2025 ـ 2026، حتى ينجح في تأهيل لاعبيه الجدد.

وكان الفريق الأحمر والأبيض نجح في رفع عقوبة المنع من التعاقدات الأسبوع الماضي بعد التخلص من ديون قُدّرت بحوالي 10 ملايين دينار (3,6 ملايين دولار).

وسيكون النادي الإفريقي بحسب ما اعلن عنه محمد الشافعي مطالبا بإغلاق هذه النزاعات قبل المواصلة في الإنتداب وقيد اللاعبين الجدد

يشار إلي ان النادي الإفريقي نجح في رفع عقوبة المنع من الإنتداب دوليا بعد تصفية ديونه المقدرة بحوالي 10 مليارات.

أخبار ذات علاقة مستشار فيرجي شامبيرز يفجّر أزمة ديون جديدة في الإفريقي التونسي

وأثارت منشورات المستشار المالي للإفريقي محمد الشافعي مخاوف جماهير الإفريقي بعد أن لمّح إلى كون الملفات الجديدة قد تكون عائقا أمام الفريق لقيد اللاعبين الجدد قبل الجولة الأولى من الدوري التونسي للمحترفين في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس.

وقال الشافعي: "ماذا تتوقعون عندما أطلب من شخص مثل "فيرجي"، الذي طلبت منه قبل أسبوعين فقط ضخ 11 مليون دينار، لقد نجح في مسح ديون الفيفا قبل ثلاثة أيام، والآن لا يمكن له لوحده أو للمكتب أن يتحملوا بمفردهم مسؤولية كل هذه الألغام التي ورثناها"، وفق وصفه.

وتعاقد الإفريقي مع 3 لاعبين جدد وهم مهيب الشامخ (حارس مرمى) وحسام حسن رمضان وحسام بن علي (مدافعان)، فيما ينتظر الإعلان عن صفقة ضم المهاجم فراس شواط هداف الدوري للموسم الماضي.

ويبدأ النادي الإفريقي موسمه الجديد في الدوري التونسي للمحترفين يوم 9 أغسطس المقبل بهدف المراهنة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2014 ـ 2015.