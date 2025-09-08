بجانب التأهل.. منتخب تونس يحطم 4 أرقام قياسية في تصفيات إفريقيا لكأس العالم

حقق المنتخب التونسي مكاسب لا حصر لها بعد الفوز على مضيفه منتخب غينيا الاستوائية (1 ـ0) اليوم الخميس في مالابو ضمن الجولة الثامنة من المجموعة الثامنة لتصفيات منطقة افريقيا المؤهلة لكاس العالم 2026.

ونجح منتخب نسور قرطاج في حسم بطاقة التأهل للنهائيات المقررة في يونيو ويوليو 2026 بعدما الانتصار السابع له في 8 مباريات مقابل تعادل وحيد في الجولة الثانية من التصفيات أمام ناميبيا.

وأحرز محمد علي بن رمضان لاعب خط الوسط هدف تونس الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بعد مجهود رائع من فراس شواط.

وحطم رفاق الحرس أيمن دحمان 4 أرقام قياسية قارية في التصفيات الحالية لمنطقة إفريقيا المؤهلة للنهائيات وذلك بعد أن حقق فوزه الثاني كضيف من مجموع 11 لقاء جمعه بمنتخب غينيا الاستوائية.

وحصد منتخب تونس حتى الآن 22 نقطة في 8 لقاءات وهي أرفع حصيلة للمنتخب في تاريخ التصفيات منذ اعتماد نظام المجموعات متجاوزا حصيلة تصفيات 2006.

كما أن نسور قرطاج هم المنتخب الوحيد الذي حقق 22 نقطة رغم أنهم خاضوا مباراة واحدة أكثر من منتخب المغرب الذي جمع العلامة الكاملة في 7 مباريات في المجموعة الخامسة ( 21 نقطة في 7 مباريات ).

المنتخب التونسي عزز أيضا رقمه القياسي كاكثر منتخبات القارة تحقيقا للفوز خارج أرضه في تاريخ التصفيات وذلك برصيد 25 انتصارا كضيف.

وبتأهله رسميا للنهائيات، بات منتخب تونس الأول من افريقيا الذي يحافظ على نظافة شباكه في 8 لقاءات من تصفيات نسخة واحدة لكاس العالم وهي سلسلة مرشحة للتدعيم في الجولتين التاسعة والعاشرة.

وباضافة مباراتي الدور الأخير من تصفيات النسخة الماضية (2022) ضد المنتخب المالي في مارس 2022، يتجاوز المنتخب التونسي رقم المنتخب المغربي الذي كان سجله بين 2016 و2021 (11 مباراة دون تلقي أي هدف في تصفيات نسختي 2018 و2022).

ومن جهة أخرى، أصبح المدرب سامي الطرابلسي أول تونسي يتأهل لكأس العالم لاعبا ومدربا وذلك بعد أن كان قائدا لنسور قرطاج في مونديال 1998.