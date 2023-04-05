قبل انطلاق الكلاسيكو.. جماهير برشلونة تهتف لميسي وتهاجم فينيسيوس (فيديو)

وينتظر عشاق كرة القدم مواجهة نارية بين برشلونة وريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في المباراة التي تجمعهما في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، انتهت بفوز برشلونة بهدف دون رد.

ويلتقي المتأهل من برشلونة وريال مدريد مع فريق أوساسونا، في نهائي كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم، والذي صعد على حساب أتلتيك بلباو.

ويعد هذا رابع كلاسيكو يخوضه الفريقان هذا العام، وحقق المدير الفني تشافي هيرنانديز الفوز في آخر 3 مواجهات.