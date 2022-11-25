مونتاري بعد دخوله التاريخ: فرحتي بتسجيل أول هدف لقطر في كأس العالم لم تكتمل
يرى محمد مونتاري مهاجم قطر أن فرحته بتسجيل أول أهداف بلاده في كأس العالم لكرة القدم لم تكتمل بسبب الخسارة 3-1 من السنغال في المجموعة الأولى، اليوم الجمعة.
وودعت قطر البطولة بعد الخسارة من بطلة أفريقيا، لتكون ثاني دولة مستضيفة لكأس العالم تودع المسابقة من دور المجموعات بعد جنوب أفريقيا العام 2010.
وقال مونتاري لشبكة (بي.إن سبورتس) عقب اللقاء: "أشعر بأحاسيس مختلطة للغاية، وحين تسجل أول هدف لبلدك في كأس العالم تكون محظوظًا لكننا خسرنا، وأنا لا أحب الهزيمة، وهدفي مهم بالنسبة لنا لكنها ستظل خسارة".
وأضاف: "عانينا من قلة الخبرة في هذه البطولة، وهي أول مشاركة لنا في كأس العالم، لكننا سنحتفظ بكل ما هو إيجابي في هذه البطولة".
وعبَّر المعز علي مهاجم المنتخب الأساس عن حزنه بعد الخسارة مجددًا عقب الهزيمة من الإكوادور في افتتاح البطولة.
وقال لشبكة (بي.إن سبورتس): "نشعر بالحزن للخسارة للمرة الثانية، وقدمنا أداءً أفضل من المباراة السابقة، وأتيحت لنا الفرص لكننا لم نسجل".
وأضاف: "حاولنا العودة للقاء بعدما سجلت (السنغال) هدفين، لكن قدَّر الله وما شاء فعل، ونحن لم نستغل الاستفاقة في الشوط الأول".
ووجه رسالة للجمهور القطري، حيث قال: "الجماهير كانت اللاعب رقم 12، وكانوا معنا دائمًا، ونعتذر لهم، ونعدهم بالتعويض في المباراة المقبلة".
وتلعب قطر ضد هولندا في ختام مبارياتها في دور المجموعات، يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.
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