مونتاري بعد دخوله التاريخ: فرحتي بتسجيل أول هدف لقطر في كأس العالم لم تكتمل

يرى محمد مونتاري مهاجم قطر أن فرحته بتسجيل أول أهداف بلاده في كأس العالم لكرة القدم لم تكتمل بسبب الخسارة 3-1 من السنغال في المجموعة الأولى، اليوم الجمعة.

وودعت قطر البطولة بعد الخسارة من بطلة أفريقيا، لتكون ثاني دولة مستضيفة لكأس العالم تودع المسابقة من دور المجموعات بعد جنوب أفريقيا العام 2010.

وقال مونتاري لشبكة (بي.إن سبورتس) عقب اللقاء: "أشعر بأحاسيس مختلطة للغاية، وحين تسجل أول هدف لبلدك في كأس العالم تكون محظوظًا لكننا خسرنا، وأنا لا أحب الهزيمة، وهدفي مهم بالنسبة لنا لكنها ستظل خسارة".

وأضاف: "عانينا من قلة الخبرة في هذه البطولة، وهي أول مشاركة لنا في كأس العالم، لكننا سنحتفظ بكل ما هو إيجابي في هذه البطولة".