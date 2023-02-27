كرة القدم الفرنسية تستعد لـ"يوم أسود"

وابتعد نويل لوجريت، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد منذ 2011، عن منصبه بسبب تحقيق قانوني ووجود مزاعم بتحرش جنسي وأخلاقي بعد تقرير لعملية تدقيق بتكليف من وزارة الرياضة الفرنسية وسيعرض الملف على اللجنة التنفيذية، غدا الثلاثاء.

وفي حالة رفضه للاستقالة فيمكن استدعاء لوجريت (81 عاما) أمام اللجنة التأديبية أو قد تستقيل اللجنة التنفيذية لعقد انتخابات جديدة.

وقالت أميلي أوديا-كاستيرا وزيرة الرياضة الفرنسية في وقت سابق هذا الشهر: "بالنظر إلى الإخفاقات في الحكم وسلوكه غير المناسب بشكل خطير نحو النساء لا يمكنني إلا أن أتفق مع نتيجة التقرير: لم يعد يتمتع بالشرعية لإدارة وتمثيل كرة القدم الفرنسية".

ويمكن أن يتبع لوجريت، الذي تعرض لانتقادات حادة بعدما قلل من شأن زين الدين زيدان نجم المنتخب الفرنسي بعد تمديد عقد ديدييه ديشان مدرب المنتخب الوطني للرجال حتى 2026، كورين دياكر مدربة منتخب السيدات.