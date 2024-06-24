مدرب كوستاريكا: البرازيل فريق محترم لكنه لا يخيفنا
قال غوستافو ألفارو، مدرب كوستاريكا، إن فريقه لن يخيفه التحدي بمواجهة البرازيل في ظل سعيه لتحقيق تكافؤ الفرص عندما يستهل مشواره في كأس كوبا أمريكا، اليوم الاثنين.
وأضاف المدرب الأرجنتيني أن البطولة القارية ستكون فرصة للتعرف على موقف اللاعبين من الناحية التكتيكية وما هي مفاتيح الفوز على فريق كبير مثل البرازيل.
وأوضح المدرب في مؤتمر صحفي: "البرازيل فريق محترم لكنه لا يخيفنا، إذا كنت خائفا من اللعب فلا تلعب، يمكن التغلب على الاختلاف في الأداء أولا بالنظام مع الكثير من التصميم والوضوح حول ما يجب القيام به. وبشكل أساسي عن طريق الركض. إذا كان هناك برازيليان فلا بد أن يكون هناك ثلاثة من كوستاريكا".
وأصر ألفارو على أن بإمكانهم الفوز لأن "كرة القدم هي الرياضة الوحيدة التي لا تعرف فيها ما إذا كنت ستفوز أم ستخسر قبل أن تبدأ اللعب"، ولكن سيتعين عليهم تقديم "مباراة مثالية" للقيام بذلك.
وأضاف: "يبدو لي أن عدم استقرار البرازيل بعد كأس العالم 2022 مع رحيل تيتي، جاء من خطأ عدم اختيار مدرب جديد، لكن البرازيل الآن حددت ترتيبا لما تريده، لديهم المدرب دوريفال جونيور بذهن واضح يخطط ويقود المشروع".
وتابع مدرب بوكا جونيورز والإكوادور السابق، أنه بغض النظر عن النتيجة، فإن الفريق "سيقاتل بقوة وعلى قدم المساواة" مع جميع منافسيه في المجموعة الرابعة والتي تضم أيضا كولومبيا وباراغواي.