مدرب كوستاريكا: البرازيل فريق محترم لكنه لا يخيفنا

قال غوستافو ألفارو، مدرب كوستاريكا، إن فريقه لن يخيفه التحدي بمواجهة البرازيل في ظل سعيه لتحقيق تكافؤ الفرص عندما يستهل مشواره في كأس كوبا أمريكا، اليوم الاثنين.

وأضاف المدرب الأرجنتيني أن البطولة القارية ستكون فرصة للتعرف على موقف اللاعبين من الناحية التكتيكية وما هي مفاتيح الفوز على فريق كبير مثل البرازيل.

وأوضح المدرب في مؤتمر صحفي: "البرازيل فريق محترم لكنه لا يخيفنا، إذا كنت خائفا من اللعب فلا تلعب، يمكن التغلب على الاختلاف في الأداء أولا بالنظام مع الكثير من التصميم والوضوح حول ما يجب القيام به. وبشكل أساسي عن طريق الركض. إذا كان هناك برازيليان فلا بد أن يكون هناك ثلاثة من كوستاريكا".