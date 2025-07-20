أموريم بعد التعادل وديا مع ليدز: مانشستر يونايتد يفتقر لإيقاع اللعب

قال روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن فريقه يحتاج إلى الارتقاء بكثير من الجوانب وضبط الإيقاع في خط الوسط بقدر أكبر بعد بدء استعداداته للموسم الجديد بالتعادل السلبي مع ليدز يونايتد.

كان موسم 2024-2025 الأسوأ ليونايتد على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ احتل المركز الخامس عشر وأخفق في التأهل لدوري أبطال أوروبا بعد خسارته نهائي الدوري الأوروبي أمام توتنهام هوتسبير 1-صفر.

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أخفق الفريق في تقديم أداء مقنع أمام ليدز الصاعد حديثا للدوري الممتاز في المباراة التي أقيمت في ستوكهولم أمس السبت رغم إشراك اللاعب الجديد ماتيوس كونيا في التشكيلة الأساسية.

وقال أموريم لقناة مانشستر يونايتد التلفزيونية: "عانينا قليلا عندما حاولنا الضغط بقوة لكنهم استحوذوا على الكرة وشكلوا خطرا في تلك اللحظة".

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وأضاف: "نفتقر إلى الإيقاع خاصة في وسط الملعب، ويمكنك الشعور بذلك، وهو ما يُصعب علينا التقدم بالكرة. لكننا خلقنا فرصا. أمامنا الكثير لنفعله، لكنه كان أول اختبار لنا ضد فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز... لذا كان اختبارا جيدا".

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وتابع: "كمجموعة، لدينا الكثير لتحسينه مثل سرعة اللعب وجميع التفاصيل، لذا، نعم، سنحسّنه".

يواجه مانشستر يونايتد فريق وست هام يونايتد في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي يوم 26 يوليو.