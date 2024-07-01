الاتحاد السعودي يستهدف ضم نجم منتخب المغرب
كشفت تقارير صحفية أن المغربي عبد الصمد الزلزولي، لاعب ريال بيتيس الإسباني، بات على رادار الدوري السعودي في الميركاتو الحالي، وهو الأمر الذي يسعد ناديه السابق برشلونة.
وكان ريال بيتيس تعاقد مع الزلزولي بعقد حتى 2028، قادمًا من برشلونة، مقابل 7.5 مليون يورو، وحصول النادي الكتالوني على نسبة 50% من بيع عقده مستقبلًا.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يراقب ما يحدث للزلزولي، لأنه حال بيعه ستنتعش خزينة النادي الكتالوني.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد أندية الدوري السعودي يريد ضم اللاعب، دون الكشف عن هوية النادي، مع توقعات بكونه فريق الاتحاد.
وتابع التقرير: "لا ينبغي أن ننسى أن رامون بلانيس، المدير الفني الحالي لنادي الاتحاد السعودي، هو من قام بضم عبد الصمد الزلزولي لبرشلونة عام 2021 من نادي هيركوليس عندما كان السكرتير الفني للفريق الكتالوني، ثم ضمه لريال بيتيس عام 2023 عندما كان يعمل بالنادي الأندلسي".
ونوهت الصحيفة إلى أن ريال بيتيس وضع سعرًا لا يقل عن 15 مليون يورو، مقابل بيع عقد الزلزولي؛ ما يعني حصول برشلونة على 7.5 مليون يورو، من قيمة الانتقال.
وأضاف التقرير أن الزلزولي الذي يقترب من بلوغ عامه الثالث والعشرين، خاض 6 مباريات فقط كلاعب أساسي، في 26 مباراة شارك فيها برفقة ريال بيتيس في مسابقة الدوري الإسباني، فيما خاض اللاعب 6 مباريات في الدوري الأوروبي، ومباراتين في دوري المؤتمر الأوروبي، ومباراتين في كأس ملك إسبانيا، بإجمالي 36 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف.
وسجل النجم المغربي 5 أهداف مع بيتيس في الموسم الماضي خلال 38 مباراة رسمية.