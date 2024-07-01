الاتحاد السعودي يستهدف ضم نجم منتخب المغرب

كشفت تقارير صحفية أن المغربي عبد الصمد الزلزولي، لاعب ريال بيتيس الإسباني، بات على رادار الدوري السعودي في الميركاتو الحالي، وهو الأمر الذي يسعد ناديه السابق برشلونة.

وكان ريال بيتيس تعاقد مع الزلزولي بعقد حتى 2028، قادمًا من برشلونة، مقابل 7.5 مليون يورو، وحصول النادي الكتالوني على نسبة 50% من بيع عقده مستقبلًا.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يراقب ما يحدث للزلزولي، لأنه حال بيعه ستنتعش خزينة النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد أندية الدوري السعودي يريد ضم اللاعب، دون الكشف عن هوية النادي، مع توقعات بكونه فريق الاتحاد.