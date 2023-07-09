بايرن ميونخ يحسّن عرضه للتعاقد مع هاري كين

أفادت صحيفة "ذا صن" بأن بايرن ميونخ يستعد لتقديم عرض محسّن يقترب من 70 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع هاري كين من توتنهام بعد الاتفاق على الشروط الشخصية مع اللاعب.

ودخل هاري كين، البالغ من العمر 29 عامًا، آخر 12 شهرًا من عقده مع توتنهام، ما يعني أن السبيريز قد يفقده مجانا بعد عام واحد.

وأكدت "ذا صن" أن بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني مستعد لرفع عرضه من 56 مليون جنيه إسترليني إلى حوالي 68 مليون جنيه إسترليني في سبيل التعاقد مع كين.