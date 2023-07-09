بايرن ميونخ يحسّن عرضه للتعاقد مع هاري كين
أفادت صحيفة "ذا صن" بأن بايرن ميونخ يستعد لتقديم عرض محسّن يقترب من 70 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع هاري كين من توتنهام بعد الاتفاق على الشروط الشخصية مع اللاعب.
ودخل هاري كين، البالغ من العمر 29 عامًا، آخر 12 شهرًا من عقده مع توتنهام، ما يعني أن السبيريز قد يفقده مجانا بعد عام واحد.
وأكدت "ذا صن" أن بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني مستعد لرفع عرضه من 56 مليون جنيه إسترليني إلى حوالي 68 مليون جنيه إسترليني في سبيل التعاقد مع كين.
ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يرفض توتنهام العرض المحسن.
وسيترك كين في موقف صعب حيث من المقرر أن ينطلق توتنهام في جولته التحضيرية للموسم الجديد في أستراليا وتايلاند وسنغافورة، يوم الجمعة.
ويسعى بايرن ميونخ للتعاقد مع قلب هجوم هذا الصيف بعد أن تأثر برحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، الصيف الماضي.
وبحسب الصحيفة البريطانية فإن بايرن ميونخ لن يضغط للتعاقد مع كين؛ لأن اللاعب قد يكون متاحًا مجانًا في الصيف المقبل.
في حين يرى توتنهام أن قيمة كين لا تقل عن 100 مليون جنيه إسترليني، علما أن مين هو الهداف التاريخي لتوتنهام.
وسجل كين 280 هدفًا في 435 مباراة، ونال جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز 3 مرات، لكنه لم يحقق أي لقب جماعي مع توتنهام.
وسبق أن سعى كين للانتقال إلى مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد لكن توتنهام كل محاولات اللاعب للرحيل.