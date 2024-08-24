قضى النجم الإسباني، وأيقونة برشلونة لامين يامال أمسية رائعة اليوم السبت عندما قاد فريقه إلى الفوز الثاني تواليا في الدوري الإسباني وذلك على حساب أتلتيك بيلباو (2 ـ 1).

وأمام أنظار والدته، التي نزلت لأرض الملعب للإحتفال بالفوز بعد نهاية المباراة، تألق يامال محرزا أول أهدافه خلال الموسم الحالي قبل أن يسجل زميله روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني، ليتقدم من جديد بعد هدف التعادل لبيلباو.

وبعد تمريرة حاسمة في المباراة الأولى الأسبوع الماضي أمام فالنسيا، في فوز فريق المدرب هانسي فليك (2 ـ 1)، سجل يامال هدفا رائعا في شباك بيلباو ليصل إلى مساهمته التهديفية الثانية في مباراتين.

وكشف لامين يامال عن رهان خاص ومثير مع والده منير النصراوي، حول عدد المساهمات التهديفية لنجم يورو 2024، مع برشلونة في موسم 2024 ـ 2025.

وعقب مباراة بيلباو، رد اللاعب البالغ من العمر 17 عاما على سؤال للصحفيين: هل ستواصل مساهماتك التهديفية مع البارسا، بالقول إنه سيعمل على إحراز أكبر معدل من المساهمات بما أنه يخوض رهانا مع والده منير النصراوي.

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وكان منير النصراوي، والد يامال تغيب عن حضور مباراة برشلونة وبيلباو، بعد أن ظهر باستمرار مع إبنه في الصائفة الجارية وخصوصا في كأس أمم أوروبا 2024 في ألمانيا.

وتعرض لامين يامال خلال الشهر الجاري إلى عملية طعن من قبل 4 أشخاص في منطقة "ماتارو" في برشلونة بعد مشاجرة انتهت بتعرضه لعدة طعنات ونقله للمستشفى قبل أن تلقي الشرطة القبض على المشتبه بهم في عملية الطعن.

وصعد لامين يامال للفريق الأول لبرشلونة خلال الموسم الماضي بعد أن منحه المدرب السابق تشافي هيرنانديز الفرصة لأول مرة في 29 أبريل 2024 عندما دخل بديلا أمام ريال بيتيس في الدقيقة 83.

وسطع نجم يامال بشكل لافت في يونيو ويوليو الماضيين عندما ساهم في تتويج إسبانيا بطلة لأوروبا للمرة الرابعة في تاريخها ليصبح أصغر لاعب في تاريخ المسابقة يتوج باللقب بعمر 17 عاما.