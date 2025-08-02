سلوك غير لائق.. إيقاف حارس ميسي ومنعه من دخول الملاعب

اتخذت اللجنة التأديبية لبطولة كأس الدوريين الأمريكي والمكسيكي، قرارًا حاسمًا تجاه ياسين تشيوكو الحارس الشخصي لليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، بفرض عقوبات عليه، إثر "سلوكه غير اللائق" بعد مباراة ضد أطلس المكسيكي في ميامي، الخميس الماضي.

ووفقًا لبيان أصدرته اللجنة التأديبية للبطولة: "عقب مباراة إنتر ميامي وأطلس في كأس الدوريات، أبدى عضو في وفد إنتر ميامي سلوكًا غير لائق، بدخوله مناطق محظورة من دون إذن رسمي من الحدث".

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وأوضحت شبكة ESPN بدورها أن الشخص الموقوف هو ياسين تشيوكو، بعدما دخل الملعب إثر المباراة التي انتهت بفوز إنتر ميامي 2-1، عقب مشادة كلامية بين لاعبين من الفريقين في وسط الملعب، ودفع لاعبَين من أطلس بعنف بعيدًا عن ميسي.

وكان تشيوكو دائم التواجد على خط التماس في مباريات إنتر ميامي، حيث كان يحرص على عدم تمكّن أي مشجع يقتحم الملعب من الاقتراب من ميسي، قبل منعه من قبل رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم من القيام بهذه المهمة مجددًا.

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وكان اللاعب المكسيكي ماتيوس قد تطرّق إلى ما حدث بعد مباراة أطلس وإنتر ميامي، قائلًا إنه يدرك أن الحارس الشخصي "موجود لحماية (ميسي) من دخول محتمل لمشجع" إلى الملعب، مستدركًا أنه "لا يملك هذا الإذن" في ما يتعلّق باللاعبين المنافسين.

وصنع ميسي هدفي الفوز على أطلس 2-1 في أول مباراة بعد إيقافه مباراة واحدة بسبب رفضه المشاركة في مباراة نجوم الدوري الأمريكي.

وتتنافس في بطولة كأس الدوريات فرق من الدوريين الأمريكي والمكسيكي وتقام حاليًا مباريات دور المجموعات ويتأهل الـ4 الكبار من كل مجموعة للدور الإقصائي.