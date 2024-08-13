واجه الدكتور خالد العيسى، رئيس نادي الأهلي السعودي، تساؤلات عديدة من جماهير فريقه في أثناء تواجده في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها لحضور مواجهة فريقه ضد الهلال في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

ويلعب الأهلي ضد الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي التي تقام بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

ويواجه الفائز من هذه المواجهة المتأهل من لقاء النصر والتعاون الذي يقام غدًا الأربعاء في نصف النهائي أيضًا.

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وتحدث مجموعة من مشجعي الأهلي مع رئيس النادي حول مستقبل الفريق، وطالبوه بإبرام صفقات جديدة لتدعيم الصفوف.

ولكن العيسى أكد لمشجعي الفريق أنه لا توجد أموال لضم صفقات جديدة للفريق، وذلك في مقطع مصور نشرته صحيفة "اليوم" السعودية.

ولم يعلن الأهلي تعاقده مع أي لاعب جديد لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الجارية، رغم التوقعات بصفقات مدوية للفريق للمنافسة على ألقاب الموسم المقبل.

وارتبط اسم الأهلي بعدة نجوم عالميين على رأسهم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي بجانب النيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي والبرازيلي ريتشارليسون نجم توتنهام الإنجليزي.

وجدد الأهلي الثقة في خدمات مدربه الألماني ماتياس يايسله لقيادة الفريق في الموسم الجديد بعدما أنهى الموسم الماضي محتلًا المركز الثالث بترتيب الدوري السعودي.