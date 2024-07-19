تلقى أحد نجوم الأهلي السعودي عرضًا للرحيل إلى الدوري التركي في الموسم المقبل.

وأعار الأهلي لاعبه آلان سان ماكسيمان الجناح الأيسر إلى فنربخشة التركي في الموسم الجديد.

وكشفت شبكة "fanatik" التركية عن دخول بشكتاش التركي في مفاوضات مكثفة من أجل استعارة اللاعب ميريح ديميرال نجم الأهلي السعودي.

وأشارت إلى أن بشكتاش أجرى اتصالًا رسميًا مع إدارة الأهلي السعودي بشأن التعاقد مع ديميرال على سبيل الإعارة.

وأكدت الشبكة التركية أن بشكتاش طلب في البداية التعاقد نهائيًا مع اللاعب ولكن إدارة الأهلي طلبت 15 مليون يورو لبيع ديميرال وهو ما جعل الفريق التركي يطلب استعارة اللاعب.

وشارك ديميرال مع منتخب تركيا في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" التي شهدت تأهل كتيبة المدرب فينشينزو مونتيلا إلى دور الثمانية قبل الخروج على يد هولندا.

ونجح ديميرال في تسجيل هدفين لمنتخب تركيا في مرمى النمسا بدور الستة عشر ولكنه تعرض للإيقاف بعدها بسبب إشارة عُدّت سياسية بعد احتفاله بالهدفين.

ومنح ماتياس يايسله المدير الفني للأهلي السعودي الضوء الأخضر لرحيل 3 لاعبين على رأسهم ديميرال وماكسيمان الذي رحل فعلًا إلى فنربخشة التركي بجانب البرازيلي روبرتو فيرمينو.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات الدوري السعودي في الموسم المقبل أملًا في المنافسة على اللقب.