مسألة وقت.. مبابي يحطم رقم أسطورة ويهدد "اثنين"
حطَّم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي رقم الأسطورة نيمار جونيور زميله السابق بالفريق ونجم الهلال السعودي الحالي.
وسجل مبابي أمام ريال سوسيداد هدفه رقم 44 في مسابقة دوري أبطال أوروبا ليتخطى عدد أهداف نيمار جونيور رغم أن كيليان ما زال في الـ 25 من عمره.
وغادر نيمار قارة أوروبا حيث يلعب الآن في نادي الهلال السعودي، بينما ما زال أمام مبابي فرصة لتحطيم أرقام أخرى في القريب العاجل.
وبتسجيله الهدف رقم 44 تساوى مبابي فعليًّا مع عدد أهداف أسطورتي كرة القدم الأفريقية محمد صلاح وديدييه دروغبا في دوري أبطال أوروبا.
ويملك مبابي فرصة فعلية في التفوق على عدد أهداف صلاح الذي ينافس في الدوري الأوروبي هذا الموسم ما يحرمه من زيادة عدد أهدافه في المسابقة الأهم بالقارة العجوز.
وسجل مبابي وبرادلي باركولا هدفين في الشوط الثاني ليقودا باريس سان جيرمان الفرنسي للفوز 2-صفر على ضيفه ريال سوسيداد الإسباني أمس الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.
وكان سوسيداد، الذي تأهل من صدارة المجموعة الرابعة ولم يتلق أي هزيمة في دور المجموعات، الفريق الأفضل في المباراة حتى نجح مبابي في التسجيل لسان جيرمان مستفيدًا من ركلة ركنية نفذها ماركينيوس لتصل إلى مبابي الذي سددها مباشرة في الشباك في الدقيقة الـ58.
وفي الدقيقة الـ70، عزز باركولا تقدم سان جيرمان بالهدف الثاني إثر مجهود فردي رائع من الجهة اليسرى، ليسدد الكرة ببراعة لتمر بين ساقي الحارس أليكس ريميرو.
وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في إسبانيا في الخامس من مارس المقبل.