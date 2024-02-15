مسألة وقت.. مبابي يحطم رقم أسطورة ويهدد "اثنين"

وغادر نيمار قارة أوروبا حيث يلعب الآن في نادي الهلال السعودي، بينما ما زال أمام مبابي فرصة لتحطيم أرقام أخرى في القريب العاجل.

وبتسجيله الهدف رقم 44 تساوى مبابي فعليًّا مع عدد أهداف أسطورتي كرة القدم الأفريقية محمد صلاح وديدييه دروغبا في دوري أبطال أوروبا.

ويملك مبابي فرصة فعلية في التفوق على عدد أهداف صلاح الذي ينافس في الدوري الأوروبي هذا الموسم ما يحرمه من زيادة عدد أهدافه في المسابقة الأهم بالقارة العجوز.

وسجل مبابي وبرادلي باركولا هدفين في الشوط الثاني ليقودا باريس سان جيرمان الفرنسي للفوز 2-صفر على ضيفه ريال سوسيداد الإسباني أمس الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.