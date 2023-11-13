انتقادات حادة لليفاندوفسكي بسبب تصرفه تجاه لامين يامال
انهالت الانتقادات الحادة تجاه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الإسباني، بعد تصرفه المبالغ فيه تجاه زميله الشاب لامين يامال، خلال مباراة الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس، مساء أمس الأحد، في الدوري الإسباني.
وقاد ليفاندوفسكي فريقه برشلونة لقلب الطاولة على ألافيس، بهدفين لهدف، إذ أحرز النجم البولندي الهدفين للبارسا.
وشوهد ليفاندوفسكي وهو غاضب من زميله لامين يامال، وتم تداول اللقطة في مقطع فيديو على نطاق واسع.
ويبدو في مقطع الفيديو، أن يامال ذهب نحو المرمى بدلًا من لعب الكرة داخل منطقة الجزاء إلى ليفاندوفسكي، وهو ما أثار غضب البولندي.
وتوجه يامال بعد ذلك إلى ليفاندوفسكي ومد يده لكن الأخير تجاهل مصافحته تمامًا.
وقال الصحفي فيران مارتينيز من جريدة "موندو ديبورتيفو" تعليقًا على اللقطة، إن "القائد ليس فقط بتسجيل هدفين، بل أكثر من هذا، تصرف سيئ من ليفاندوفسكي مع صبي عمره 16 عامًا، المشكلة أن لامين فعل كل شيء بالهجمة صحيح، ياله من تصرف سيئ يا روبرت".
فيما قال الإعلامي دافيد برنابيو: "يجب على روبرت ليفاندوفسكي أن يشاهد الفيديو بعناية، سيدرك أنه لم يكن محظوظًا في سلوكه".
وانتقد الصحفي فيرناندو بولو، ما حدث من النجم البولندي، قائلًا: "تشافي يشتكي من أن انتقادات الصحافة تؤثر على الشباب، ولكن لنرى إذا كانت تلك التوترات تشمل أيضًا سلوكيات مثل تلك التي قام بها ليفاندوفسكي (35 عامًا) مع لامين يامال (16 عامًا). يوبخه ويتجاهل مصافحته، حقًّا إنه أمر محزن".
بفوز الأمس، رفع برشلونة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن جيرونا المتصدر، ونقطتين عن ريال مدريد في المركز الثاني، و5 نقاط عن أتلتيكو الرابع الذي لعب مباراتين أقل.
فيما تجمد رصيد ألافيس عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.