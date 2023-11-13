انتقادات حادة لليفاندوفسكي بسبب تصرفه تجاه لامين يامال

انهالت الانتقادات الحادة تجاه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة الإسباني، بعد تصرفه المبالغ فيه تجاه زميله الشاب لامين يامال، خلال مباراة الفريق أمام ديبورتيفو ألافيس، مساء أمس الأحد، في الدوري الإسباني.

وقاد ليفاندوفسكي فريقه برشلونة لقلب الطاولة على ألافيس، بهدفين لهدف، إذ أحرز النجم البولندي الهدفين للبارسا.

وشوهد ليفاندوفسكي وهو غاضب من زميله لامين يامال، وتم تداول اللقطة في مقطع فيديو على نطاق واسع.