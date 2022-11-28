سونغ مدرب الكاميرون بعد خلاف مع أونانا: أعتبر نفسي أبا لهذه المجموعة وعندما أضطر للمخاطرة أفعل ذلك دون تردد

أشاد ريغوبرت سونغ مدرب الكاميرون بالروح القتالية لفريقه بعد أن حقق التعادل بنتيجة 3/3 مع صربيا في كأس العالم لكرة القدم، اليوم الإثنين، رغم غياب الحارس الأساسي أندريه أونانا الذي تم استبعاده من التشكيلة لأسباب انضباطية.

وتم وضع علامة بجوار اسم أونانا في تشكيلة الكاميرون توضح غيابه وأوضح سونغ أنه كان عليه أن يضع مصلحة الفريق في المرتبة الأولى في المباراة التي أهدت الكاميرون نقطة قبل مباراة حاسمة أمام البرازيل.