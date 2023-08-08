مرتضى منصور يهاجم شيكابالا قائد الزمالك
شن مرتضى منصور، رئيس الزمالك المعزول من منصبه، هجوما على محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض، خلال تصريحات لقناة الزمالك اليوم الثلاثاء.
ورغم قرار عزله وإعلانه غيابه عن المشهد، ما زال مرتضى منصور يدير الأمور في نادي الزمالك في ظل علاقته الوطيدة بمجلس الإدارة الحالي وعدم تعيين قائم بأعمال رئيس النادي.
وقال منصور لقناة الزمالك خلال جلسة تم تصويرها مع خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق الأبيض إن شيكابالا قائد الزمالك قاد تمردا للاعبين لعدم نزول التدريبات بسبب أزمة المستحقات المتأخرة.
وتابع :"شيكابالا سرب أخبارا للإعلام عن عدم حضوره جلستي مع اللاعبين اعتراضا على عدم حصولهم على المستحقات".
وواصل: "حضوره من عدمه لا يعني شيئا، لكن التمرد لا يجوز، هناك لاعبون أجانب في الفريق رفضوا التمرد الذي قاده ونزلوا للتدريبات".
وأردف: "نحن نجمع أموالا من أجل دفع غرامتك لسبورتنغ لشبونة التي حكم بها الفيفا على النادي".
وأتم: "لدينا قادة كثر غيرك، وإذا أردت عدم مشاركتك في المباريات سأطلب من أوسوريو ذلك".
ويمر نادي الزمالك بأزمة مالية كبيرة في إثر العديد من القضايا التي صدر بها أحكام لصالح لاعبين سابقين، ما يمنع النادي من قيد اللاعبين الجدد حاليا.
ويرغب أوسوريو مدرب الزمالك في التعاقد مع 4 لاعبين استعدادا للموسم الجديد على أمل دخول الفريق المنافسة والخروج من آثار الموسم الحالي الذي لم يحقق الفريق خلاله أي بطولة.
ورفص مجلس إدارة الزمالك التقدم باستقالة جماعية بعد قرار عزل مرتضى منصور من منصبه بحكم قضائي، حيث يفضل بقية عناصر المجلس الاستمرار في مناصبهم لحين عقد انتخابات على المقاعد الشاغرة.