مرتضى منصور يهاجم شيكابالا قائد الزمالك

وقال منصور لقناة الزمالك خلال جلسة تم تصويرها مع خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق الأبيض إن شيكابالا قائد الزمالك قاد تمردا للاعبين لعدم نزول التدريبات بسبب أزمة المستحقات المتأخرة.

وتابع :"شيكابالا سرب أخبارا للإعلام عن عدم حضوره جلستي مع اللاعبين اعتراضا على عدم حصولهم على المستحقات".

وواصل: "حضوره من عدمه لا يعني شيئا، لكن التمرد لا يجوز، هناك لاعبون أجانب في الفريق رفضوا التمرد الذي قاده ونزلوا للتدريبات".

وأردف: "نحن نجمع أموالا من أجل دفع غرامتك لسبورتنغ لشبونة التي حكم بها الفيفا على النادي".

وأتم: "لدينا قادة كثر غيرك، وإذا أردت عدم مشاركتك في المباريات سأطلب من أوسوريو ذلك".

ويمر نادي الزمالك بأزمة مالية كبيرة في إثر العديد من القضايا التي صدر بها أحكام لصالح لاعبين سابقين، ما يمنع النادي من قيد اللاعبين الجدد حاليا.