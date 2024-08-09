كشف الإعلامي عبدالعزيز المريسل، عن الممول الرئيس لصفقة تعاقد نادي النصر السعودي، مع اللاعب سالم النجدي نجم فريق الفتح.

واقترب سالم النجدي من ارتداء قميص نادي النصر السعودي، حيث انتشر فيديو له اليوم الجمعة، وهو يزور معسكر فريق النصر تمهيدًا لإتمام إجراءات انتقاله إلى الفريق في الموسم المقبل.

وقال المريسل القريب من إدارة النصر، إن صفقة انتقال سالم النجدي من الفتح لنادي النصر تكلفت 20 مليون ريال وليس 18 مليون ريال.

وأضاف المريسل عبر حسابه بمنصة "إكس": "الصفقة تكفل بها إبراهيم المهيدب رئيس شركة النصر غير الربحية".

واختتم: "منذ استحواذ صندوق الاستثمارات على أندية النصر والهلال والاتحاد والأهلي لا يوجد رئيس شركة غير ربحية دفع من جيبه الخاص كالمهيدب".

ويبلغ سالم النجدي 21 عامًا، ويجيد في مركز الظهير الأيسر، وتم تصعيده من فرق الشباب بنادي الفتح إلى الفريق الأول موسم 2021 – 2022.

وشارك النجدي خلال 46 مباراة بقميص نادي الفتح، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

وانضم النجدي لمنتخب الشباب وأيضًا التحق بالمنتخب الأولمبي السعودي لفترة وجيزة.