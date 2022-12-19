كأس العالم 2022.. ميسي يحقق "لحظة مارادونا" في نهائي للتاريخ

ابتسم ليونيل ميسي مع انطلاق الألعاب النارية وسط هتاف نحو 80 ألف متفرج باستاد لوسيل، وألبسه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر "البشت"، وهي العباءة المخصصة لكبار المسؤولين والشيوخ، ثم توقف لبرهة قبل أن يرفع كأس العالم ليحقق حلما طال انتظاره.

وعلى الرغم من كل الجوائز والثروات والألقاب والكؤوس، كانت هناك وصمة واحدة في مسيرة ميسي، لكن في أمسية ساحرة للأرجنتين في قطر نجح في التخلص منها للأبد وتحقيق "لحظة مارادونا".