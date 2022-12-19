كأس العالم 2022.. ميسي يحقق "لحظة مارادونا" في نهائي للتاريخ
ابتسم ليونيل ميسي مع انطلاق الألعاب النارية وسط هتاف نحو 80 ألف متفرج باستاد لوسيل، وألبسه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر "البشت"، وهي العباءة المخصصة لكبار المسؤولين والشيوخ، ثم توقف لبرهة قبل أن يرفع كأس العالم ليحقق حلما طال انتظاره.
وعلى الرغم من كل الجوائز والثروات والألقاب والكؤوس، كانت هناك وصمة واحدة في مسيرة ميسي، لكن في أمسية ساحرة للأرجنتين في قطر نجح في التخلص منها للأبد وتحقيق "لحظة مارادونا".
وقال ميسي: "إنه حلم طفولة أي شخص، كنت محظوظا بتحقيق كل شيء في مسيرتي.. وهذه الكأس كانت القطعة الناقصة".
وأضاف "هذا جنون.. انظر إليها (كأس العالم) إنها جميلة. أردتها بشدة، كانت لدي رؤية أنها ستتحقق... كانت تقترب".
وعلى هذه الرقعة الخضراء في صحراء قطر كان المهم أن يحقق اللاعب البالغ عمره 35 عاما الكأس المنتظرة للأرجنتين، ونجح في ذلك بأداء رائع أمام فرنسا بطلة 2018 في مباراة نهائية ستظل خالدة للأبد.
وبعد أن قاد الأرجنتين للتقدم 2/0 الذي فرط فيه فريق المدرب ليونيل سكالوني في الدقائق العشر الأخيرة، أعاد ميسي التفوق لأبطال كأس كوبا أمريكا في الوقت الإضافي قبل أن يحرز الركلة الأولى لبلاده في ركلات الترجيح التي فاز بها فريقه في النهاية.
وبينما قفز واحتفل عشرات الآلاف من الأرجنتينيين في الاستاد المحموم، فعل المنتخب الأرجنتيني ذلك، وبكى اللاعبون وأحاطوا بالرجل الذي كان اللاعب الأهم في جيله.
واحتاج الأمر خمس محاولات و26 مباراة في نهائيات كأس العالم، وهو رقم قياسي، لكن الصبي القادم من روساريو، المدينة المحورية للمزارعين الواقعة على بعد 300 كيلومتر شمالي بوينس آيرس، نجح أخيرا في الارتقاء إلى مكانة الأرجنتيني الآخر دييغو مارادونا، الذي قاد بلاده إلى اللقب في 1986.
وقال ميسي: "واجهنا معاناة لكن حصلنا بالفعل على (كأس العالم)، أردت أن أنهي مسيرتي بهذه (الكأس)، لم يعد بإمكاني طلب أي شيء آخر، وأحمد االله فقد أعطاني كل شيء".
وكان المنتخب الأرجنتيني الذي وصل إلى قطر قد وصفه البعض "ليو ميسي وعشرة لاعبين آخرين".
وجاءت الخسارة المفاجئة أمام السعودية في مباراته الأولى لترسخ هذه المقولة.
وسافر ميسي إلى قطر وهو يحمل أحلام وطنه على عاتقه مرة أخرى.
وقبل ثماني سنوات في نهائي كأس العالم في ريو دي جانيرو، كان ميسي صامتا ولم يكن ساحرا وبدا مرهقا من ثقل التوقعات لتخسر الأرجنتين 1/0 أمام ألمانيا في المباراة النهائية.
لكن هذه المرة، لم يكن عاتقه مثقلا، مستمدا ذلك على ما يبدو من اليأس المتسرب من كل صوت في المدرجات.
وكان هذا الانتصار تتويجا لمسيرة غير عادية، والتي تضمنت فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم سبع مرات.
ونال ميسي لقب كأس كوبا أمريكا و11 لقبا في بطولات الدوري وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وثلاثة ألقاب في كأس العالم للأندية وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الأوروبية.
ويملك الآن أكثر لقب مرغوب فيه على الإطلاق.