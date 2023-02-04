أون تايم سبورتس تعلن نقل مباراة الأهلي وسياتل على البث الأرضي

يتقابل الأهلي ضد سياتل ساوندرز للمرة الأولى، خاصة أن الفريق الأمريكي يخوض منافسات كأس العالم للأندية لأول مرة.

الفائز من مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز سيلعب في نصف النهائي أمام ريال مدريد.

ويلعب الأهلي المصري في كأس العالم للأندية للمرة الثامنة، ونجح في التأهل إلى دور الأربعة من قبل 4 مرات أعوام 2006 و2020 و2021 وحسم المركز الثالث وحل رابعًا في نسخة 2012. ولم يسبق أن واجه الأهلي أي فريق أمريكي من قبل في كأس العالم للأندية.