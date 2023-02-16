ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يصعق آرسنال ويخطف الصدارة

تقدم كيفن دي بروين بهدف لسيتي بعد مرور 24 دقيقة، واستغل دي بروين خطأ دفاعيًا من تاكيهيرو تومياسو في إعادة الكرة للخلف وسدد كرة ساقطة في مرمى آرون رامسديل.

لكن بوكايو ساكا أدرك التعادل لآرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة 42 من المباراة المؤجلة بين الفريقين.

ومنح جاك جريليش التقدم لحامل اللقب بتسديدة قوية في الدقيقة 72، ومن هجمة سريعة وصلت الكرة إلى جريليش، وسدد كرة لمست تومياسو وخدعت الحارس رامسديل ودخلت مرماه

واختتم هالاند الأهداف بعدما تلقى تمريرة دي بروين وسدد كرة قوية داخل الشباك من مدى قريب.