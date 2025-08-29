جون إدوارد يفرض اللاعبين على المدرب.. خالد الغندور يصدم جمهور الزمالك (فيديو)

أثار خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، جدلاً واسعاً بعد تصريحات مثيرة أطلقها حول أسلوب عمل جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

وقال الغندور عبر برنامجه بقناة "المحور" إنه استفسر عن أسباب عدم مشاركة لاعب الوسط أحمد حمدي العائد من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، موضحاً أن اللاعب ليس مصاباً، وجاهزا من الناحية الطبية، وخاض فترة إعداد قوية.

وأضاف:" لو شارك أحمد حمدي سيكون على حساب الفلسطيني آدم كايد المنضم حديثاً إلى صفوف الفريق الأبيض، وهنا الاختيار آدم لاعب جديد استقدمه جون إدوارد، كما أن أحمد حمدي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول تجديد عقده".

وأشار إلى أن أحمد حمدي لاعب يصنع الفارق، ولكن يجب أن يتم التعامل معه بطريقة جيدة والاهتمام به، وعدم التركيز فقط على الصفقات الجديدة للفريق الأبيض.

الغندور يفتح كل الملفات والتساؤلات حول عدم مشاركة أحمد حمدي مع الزمالك .. جون إدوارد بيجيب صفقات وبيفرضها على المدير الفني #ستاد_المحور #قناة_المحور Posted by Mehwar TV on Thursday, August 28, 2025

وواصل:" جون إدوارد استقدم صفقات جديدة ويفرضها على المدير الفني، وهناك عناصر ليست محسوبة على المدير الرياضي، وبالتالي لا تشارك باستمرار".

وأتم قائلاً:" البداية الجيدة للزمالك في الدوري لا تعني على الإطلاق أن الفريق لن يخسر نقاطاً في مشوار الموسم".

وتولى جون إدوارد منصب المدير الرياضي بنادي الزمالك في شهر يونيو الماضي، واستقدم عدة صفقات لتدعيم صفوفه على رأسها: الثنائي الفلسطيني عدي الدباغ، وآدم كايد، والأنغولي شيكو بانزا، والبرازيلي خوان ألفينا، والمغربي عبد الحميد معالي، ومحمد إسماعيل، والحارس المهدي سليمان، وأحمد ربيع.