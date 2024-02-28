NBA.. ستروس يقود كافاليرز للفوز على مافريكس
سجل ماكس ستروس رمية ثلاثية حاسمة بعيدة المدى قبل النهاية، ليقود كليفلاند كافاليرز للفوز 121-119 على دالاس مافريكس، في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وعادل ستروس سجل دونوفان ميتشل، بتسجيل سبع رميات ثلاثية خلال المباراة.
وسجل ميتشل 31 نقطة، واستحوذ على سبع كرات مرتدة، وقدم ست تمريرات حاسمة، بينما أنهى ستروس اللقاء برصيد 21 نقطة لصالح كافاليرز.
وفاز ديترويت بيستونز 105-95 على شيكاغو بولز بفضل 26 نقطة سجلها كادي كانينغهام، وأنهى ديترويت سلسلة من ست هزائم.
وحقق كريس بول عودة مظفرة، بعد غيابه 21 مباراة في انتصار غولدن ستيت وريورز 123-112 على واشنطن ويزاردز.
وسجل بول تسع نقاط، واستحوذ على أربع كرات مرتدة، وقدم ست تمريرات حاسمة.
وفاز أورلاندو ماجيك 108-81 على بروكلين نتس بفضل تألق فرانز فاغنر، الذي سجل 21 نقطة.
وفاز ماجيك للمباراة الرابعة في آخر خمس مواجهات.
وسجل غالين جونسون 22 نقطة، واستحوذ على 13 كرة مرتدة، وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه، ليقود أتلانتا هوكس للفوز 124-97 على يوتا جاز. وهذا هو الانتصار الثاني تواليا لهوكس.