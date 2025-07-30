25 مليون دولار.. لماذا استبعدت ابنة هوجان من قائمة ورثته؟

لن تحصل بروك، ابنة أسطورة المصارعة الراحل هالك هوجان، على أي جزء من ثروته المقدرة بـ25 مليون دولار، بعد أن قررت بنفسها الخروج من وصيته بسبب خلافات حادة في سنواته الأخيرة.

وتوفي هوجان، نجم WWE السابق، عن عمر 71 عامًا الأسبوع الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية قاتلة. وفي بيان مؤثر نشرته الثلاثاء، كشفت بروك (37 عامًا) أنها اضطرت للابتعاد عن والدها في آخر عامين من حياته "لحماية قلبها".

لكن ما لم يكن متوقعًا، أنها لم تكتفِ بالابتعاد عنه عاطفيًا، بل طلبت رسميًا إزالتها من قائمة الورثة عام 2023، وهو العام ذاته الذي شهد آخر محادثة بينهما.

أخبار ذات علاقة تقسيم ثروة هالك هوجان "الضخمة" يثير أزمة قانونية كبيرة

قطيعة مدفوعة بالخوف

وفقًا لما نشره موقع TMZ، كانت بروك تخشى الدخول في صراعات مالية بعد وفاة والدها، ولم تكن تثق بالمحيطين به، لذلك تواصلت مع مديره المالي وطلبت استبعادها من وصيته.

ورغم شعورها بخيبة أمل لأن والدها لم يثق بنيّتها الصادقة، أكدت أنها لم تكن يومًا مدفوعة بالطمع في ثروته. وسبق أن حاولت إقناعه لسنوات بأنه يتعرض للاستغلال، لكنه رفض الإصغاء.

استثناء وحيد من الميراث

ورغم استبعادها من الميراث الرسمي، أفادت التقارير أن بروك ستحصل على مبلغ من تأمين الحياة الذي تركه هوجان، وتخطط لاستخدامه في تعليم توأميها، اللذين أنجبتهما في يناير الماضي من زوجها لاعب الهوكي السابق ستيفن أوليكسي.

لكن المفارقة أن المصارع الراحل لم يرَ أحفاده قط، رغم محاولات زوج ابنته المتكررة لإنهاء القطيعة، حتى عندما كادت بروك تموت أثناء الولادة، إلا أن هوجان "تجاهل الأمر ولم يظهر أي رغبة في التصالح"، بحسب TMZ.

توتر عائلي عميق

الخلاف لم يكن محصورًا ببروك ووالدها، فقد اتهمت والدتها، ليندا، طليقها هوجان في مارس الماضي بأنه "كاذب ومدمن جنس"، وقالت إن الأسرة "في أسوأ حالاتها" بعد أن قطعت بروك علاقتها بكليهما.

لكن بروك ردت باتهام والدتها بالإساءة اللفظية والنفسية خلال طفولتها، ما دفع ليندا لاحقًا للدفاع عن هوجان واتهام بروك بـ"الأنانية".

أخبار ذات علاقة رسالة مؤثرة من زوجة هوجان بعد وفاته (صورة)

آخر اتصال قبل الزفاف الثالث

وكان آخر تواصل بين بروك ووالدها في سبتمبر 2023، قبل أسابيع من زواجه الثالث من سكاي ديلي. في تلك المكالمة، عبّرت بروك عن حبها وقلقها عليه، وطلبت منه التوقف عن العمل بسبب تدهور صحته، لكنه لم يصغِ لطلباتها.

وقالت بروك لاحقًا: "سمعت كلمات من أبي ملأها الضعف، استمعت لنداءاتي، ثم تغيّر فجأة، وسلك طريقًا مزّق روحه"، مشيرة إلى أنها اضطرت للابتعاد لتجنّب الانهيار العاطفي.

تكريم خاص رغم القطيعة

رغم الجفاء، حرصت بروك وزوجها على تكريم والدها بطريقة مؤثرة، حيث أطلقا على ابنتهما اسم "مولي جين"، وهو الاسم الأوسط نفسه الذي كان يحمله هوجان.

واختتمت بروك بيانها برسالة مؤثرة: "أعلم أنني فعلت كل ما بوسعي. كان يعلم أنني قد أركض في النار من أجله، وقد فعلت ذلك في حياتي أكثر من مرة. أحببته بعمق وبصدق، وأنا الآن في سلام".

أما زوجها ستيفن أوليكسي، الذي تزوجها عام 2022، فنشر صورة تجمعه ببروك وهوجان، وطلب من الجمهور احترام خصوصيتهم في هذه المرحلة، نافيًا ما يُتداول من مقاطع مفبركة بالذكاء الاصطناعي.