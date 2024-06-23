نادٍ سعودي جديد يوافق على ضم ماني.. بشرط وحيد

وكانت إدارة النصر قررت الاستغناء عن خدمات اللاعب السنغالي، لإفساح المكان في قائمة أجانب الفريق، لتسجيل لاعبين جدد.

ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية تقريرًا قالت فيه إن لجنة الاستقطابات في دوري روشن، عرضت على إدارة نادي الاتحاد التعاقد مع لاعب النصر ساديو ماني، بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

وأوضحت: "المدير التنفيذي في نادي الاتحاد السعودي، أبدى مرونة في ضم ماني، ولكنه وضع شرطًا وحيدًا".

وعن هذا الشرط قالت: "الاتحاد سيضم ماني، حال موافقة النجم السنغالي على تخفيض راتبه".