نادٍ سعودي جديد يوافق على ضم ماني.. بشرط وحيد
دخل نادٍ جديد، على خط المفاوضات مع السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي النصر السعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكانت إدارة النصر قررت الاستغناء عن خدمات اللاعب السنغالي، لإفساح المكان في قائمة أجانب الفريق، لتسجيل لاعبين جدد.
ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية تقريرًا قالت فيه إن لجنة الاستقطابات في دوري روشن، عرضت على إدارة نادي الاتحاد التعاقد مع لاعب النصر ساديو ماني، بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.
وأوضحت: "المدير التنفيذي في نادي الاتحاد السعودي، أبدى مرونة في ضم ماني، ولكنه وضع شرطًا وحيدًا".
وعن هذا الشرط قالت: "الاتحاد سيضم ماني، حال موافقة النجم السنغالي على تخفيض راتبه".
وانضم ساديو ماني، البالغ من العمر 32 عامًا، إلى صفوف النصر قادمًا من بايرن ميونخ الألماني في أغسطس الماضي بعقد لمدة 4 سنوات.
النجم السنغالي لعب مع النصر الموسم الماضي 46 مباراة، سجل فيها 19هدفًا، وصنع 11.
وارتبط اسم ماني بالانتقال إلى بيشكتاش التركي أو القادسية السعودي، بعد ظهوره بمستوى سيئ هذا الموسم مع النصر.