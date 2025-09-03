قبل التوقيع للنصر.. بايرن ميونخ ودورتموند أضاعا فرصة خطف كريستيانو رونالدو

كتب – نور الدين ميفراني

بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر 2022 إثر حواره الشهير مع الصحفي بيرس مورغان، والذي اتهم فيه إدارة الفريق بعدم الاحترافية، والمدرب الهولندي إيريك تين هاغ بعدم احترامه، كان مشروع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هو مواصلة اللعب في الدوريات الأوروبية.

ووفقًا لكتاب كريستيان فالك "Transfer Insider" الصادر عن صحيفة "بيلد" الألمانية، سعى خورخي مينديز الوكيل البرتغالي الشهير بنشاط لضم كريستيانو رونالدو إلى بايرن ميونخ، حيث أعد ملفًّا خاصًّا سلط الضوء على التسويق والترويج والانتشار العالمي الذي سيحققه النجم البرتغالي.

واعترف أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ آنذاك، لاحقًا بحدوث هذه المناقشات، بينما تلقى بروسيا دورتموند نفس العرض، ومع ذلك، قرر كلا الناديين الألمانيين عدم التقدم بعرض لضم رونالدو، رغم توفره مجانا.

تزامن سعي اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا للبقاء في أوروبا مع فترة مضطربة في أولد ترافورد تحت قيادة إريك تين هاغ، فكر البافاريون جدياً في التعاقد معه، لكن سرعان ما برزت مخاوفهم، إذ خشيت إدارة النادي من أن يؤثر وضع النجم البرتغالي، الذي يُعتبر نجماً خارقاً، سلبياً على غرفة الملابس ويضرّ بهيكل الرواتب.

كان البولندي روبرت ليفاندوفسكي اللاعب الأعلى دخلاً في بايرن ميونخ براتب سنوي قدره 24 مليون يورو ، بينما كان نجم ريال مدريد السابق يتقاضى حوالي 29 مليون يورو في مانشستر يونايتد، ويُقال إنه أراد مبلغاً مماثلاً.

وأفادت التقارير أن مينديز قال لبايرن: "سيكون حلماً لرونالدو أن يواصل مسيرته في بايرن ميونخ"، رغم ذلك، خلص أوليفر كان والمدير الرياضي السابق حسن صالح حميديتش إلى أن كريستيانو رونالدو ببساطة لا يتناسب مع فلسفة النادي الألماني.

وتوصل نادي بروسيا دورتموند لنفس النتيجة، إذ رأى أن الدفعة التجارية التي وعد بها مينديز تفوق المخاطر الرياضية والمالية، وأكد موقف كلا الناديين من عدم استعداد نخبة أوروبا للتنازل عن روح الفريق والتوازن طويل الأمد من أجل عناوين الأخبار العالمية قصيرة الأجل.

ومنح رفض عملاقي ألمانيا التعاقد مع النجم البرتغالي الفرصة للنصر السعودي ودوري روشن السعودي للتوقيع معه نهاية سنة 2022 والاستفادة من شهرته وسمعته العالمية لجذب الأنظار والنجوم الكبار للعب في صفوف الأندية السعودية.