القادسية يوجه "ضربة موجعة" للأهلي السعودي

وجّه نادي القادسية السعودي ضربة موجعة لنظيره الأهلي بعد سعي إدارته للتعاقد مع أحد أبرز اللاعبين الشباب بفريق "الراقي" إثر دخوله الفترة الحرة من عقده في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فقد حسمت إدارة القادسية صفقة التعاقد مع عمار اليهيبي، لاعب خط وسط الأهلي.

وأوضحت الصحيفة أن اليهيبي فضل عرض القادسية على التجديد المقدم من ناديه الأهلي، رغم أن الأخير تقدّم بأكثر من عرض للإبقاء عليه، كان آخرها بقيمة 7 ملايين ريال تُقسّم على ثلاثة مواسم.

وأشارت إلى أن قرار اللاعب جاء رغبةً منه في الحصول على دقائق لعب أكثر وإثبات نفسه بشكل أكبر.

اليهيبي المولود عام 2006 يعد من المواهب المميزة في النادي الأهلي، تدرج ابن مدينة جدة في صفوف الفئات السنية للأهلي، حتى وصل إلى فريق دون 17 عامًا، حيث سارعت إدارة النادي الجداوي إلى توقيع عقد احترافي معه في يناير من العام 2023.

ويتميز صاحب الـ18 عامًا بالعديد من المهارات، التي تكشف حجم الإمكانات الكبيرة، التي يحملها، وأهمها التصويب من مسافات بعيدة، لاعب متحرك، ويجيد صناعة اللعب وتنفيذ الكرات الثابتة بشكل مميز، كما يمتلك مهارة فردية بالسرعة والمراوغة بجانب خفته في الحركة.

ويجيد اليهيبي، الذي يبلغ طوله 167 سنتيمترًا، اللعب في مركز صانع الألعاب.