أحمد صلاح مدرب الشرطة: النصر يمكنه مجاراة برشلونة وريال مدريد
قال أحمد صلاح، مدرب فريق الشرطة العراقي، إن فريقه ينوي تمثيل الكرة العراقية على أفضل وجه حينما يواجه النصر السعودي غدًا الأربعاء، في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية.
وتأهل الشرطة لنصف النهائي بعد الفوز على السد القطري، فيما نجح النصر في إقصاء الرجاء المغربي.
وقال صلاح في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن النصر فريق عالمي يمتلك نجومًا كبارًا مثل كريستيانو رونالدو، ويمكنه مجاراة أندية عالمية مثل ريال مدريد وبرشلونة.
وتابع :"حينما تقابل فريقًا في نفس إمكاناتك تكون الحظوظ متساوية، لكن مواجهة فريق مثل النصر تكون الأخطاء أمامه ذات تكلفة كبيرة.
وأتم :"سنلعب بحذر، وهذه المباريات تلعب على جزئيات صغيرة".
من جهته، أشاد لويس كاسترو مدرب النصر بفريق الشرطة العراقي، وأشار إلى نجاحه في التأهل على حساب فريق قوي مثل السد القطري.
وتابع :"الشرطة فريق محترم، والمباراة ستكون صعبة".
وواصل "نحن لا نخشى أحدًا، لكننا نحترم جميع الأندية".
وأردف ردًّا على إشادة جميع المدربين واللاعبين بنجوم الفريق: " الكلام عن نجوم النصر لا يسحرنا ويجعل تركيزنا الكامل على الانتصار، ونحن ننتصر كمجموعة فقط وليس بلاعبين معينين".
وشدد كاسترو على رغبته في التأهل إلى المباراة النهائية بعد نجاح الفريق في بلوغ نصف النهائي.
وتنطلق مباراة النصر والشرطة غدًا الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قناة ssc الرياضية السعودية حصريًّا.