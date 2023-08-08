أحمد صلاح مدرب الشرطة: النصر يمكنه مجاراة برشلونة وريال مدريد

وقال صلاح في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن النصر فريق عالمي يمتلك نجومًا كبارًا مثل كريستيانو رونالدو، ويمكنه مجاراة أندية عالمية مثل ريال مدريد وبرشلونة.

وتابع :"حينما تقابل فريقًا في نفس إمكاناتك تكون الحظوظ متساوية، لكن مواجهة فريق مثل النصر تكون الأخطاء أمامه ذات تكلفة كبيرة.

وأتم :"سنلعب بحذر، وهذه المباريات تلعب على جزئيات صغيرة".

من جهته، أشاد لويس كاسترو مدرب النصر بفريق الشرطة العراقي، وأشار إلى نجاحه في التأهل على حساب فريق قوي مثل السد القطري.

وتابع :"الشرطة فريق محترم، والمباراة ستكون صعبة".

وواصل "نحن لا نخشى أحدًا، لكننا نحترم جميع الأندية".