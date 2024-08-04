وجه سعود عبد الحميد، نجم نادي الهلال السعودي، صدمة إلى إدارة "الزعيم" برئاسة فهد بن نافل، في ظل رغبته تأجيل مفاوضات تجديد عقده مع الفريق.

وينتهي عقد الظهير الشاب بعد عام واحد، وتسعى الإدارة إلى التوقيع معه لمدة أطول، بينما لا يفضل اللاعب اتخاذ الخطوة خلال الوقت الحالي الذي يدرس فيه، فكرة الاحتراف الخارجي.

وأثيرت التساؤلات مؤخرا بشأن مصير "سعود" في ظل تلقيه عدة عروض أوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كما خرج الظهير الأيمن من حسابات البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، في الودية التي خاضها "الزعيم" ضد أودينيزي الإيطالي، أمس السبت.

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الأحد، فإن "إدارة شركة نادي الهلال بدأت محادثات مع سعود عبد الحميد، ظهير أيمن الفريق، لتمديد عقده، فيما طلب اللاعب تأجيل هذه الخطوة حاليًا".

وربطت تقارير سابقة اللاعب بوجود اهتمام بعدد من الأندية الأوروبية، بينها تولوز الفرنسي، وباناثينايكوس اليوناني، وأستون فيلا ونوتنغهام فوريست الإنجليزيين.

تأتي خطوة نجم الهلال، في الوقت الذي أثار فيه وكيله أحمد المعلم، الجدل بتغريدة على منصة "إكس"، حيث كتب "لا تتوقع مني أن أحترمك إذا لم تتمكن من الالتزام بوعودك"، وهو ما ربطته الجماهير بأنه يلمح لمستقبل اللاعب.

وضمَّ الهلال عبد الحميد، البالغ من العمر 25 عامًا، في ديسمبر 2021، قادمًا من الاتحاد، بعقد يمتد حتى صيف 2025.

وعلى مدى موسمين ونصف الموسم، لعب بقميص الفريق 113 مباراة، محليًا وآسيويًا وعالميًا، وسجّل 5 أهداف وصنع 18 أخرى.