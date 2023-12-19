فلومينينسي يُكرس العقدة البرازيلية ويُقصي الأهلي من نصف نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)
كرّس فريق فلومينينسي البرازيلي عقدة نصف نهائي مونديال الأندية للنادي الأهلي المصري، بعد أن فاز عليه مساء الإثنين.
وصعد فلومينينسي إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوزه على الأهلي المصري 2-صفر، اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة السعودية.
افتتح الفريق البرازيلي النتيجة من ركلة جزاء حصل عليها المخضرم مارسيلو وسجلها جون أرياس في الدقيقة 70.
وضاعف جون كينيدي الغلة في الدقيقة 90.
ومع تأهله إلى النهائي، ينتظر فلومينينسي الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا رد دياموندز الياباني، التي تقام غدا الثلاثاء.
ويعاني الأهلي من عقدة برازيلية، في نصف النهائي لكأس العالم للأندية.
ففي 2006 خلال مشاركته الثانية في البطولة، خرج الأهلي على يد إنترناسيونال بالخسارة 1-2، بعدما تخطى أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في ربع النهائي.
ثم انتهى مشواره في الدور ذاته عام 2012 على يد كورثنيانز 0-1، وصولاً إلى عام 2021 حين خسر أمام بالميراس 0-2.