فلومينينسي يُكرس العقدة البرازيلية ويُقصي الأهلي من نصف نهائي كأس العالم للأندية (فيديو)

وصعد فلومينينسي إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوزه على الأهلي المصري 2-صفر، اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة السعودية.

افتتح الفريق البرازيلي النتيجة من ركلة جزاء حصل عليها المخضرم مارسيلو وسجلها جون أرياس في الدقيقة 70.

وضاعف جون كينيدي الغلة في الدقيقة 90.

ومع تأهله إلى النهائي، ينتظر فلومينينسي الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا رد دياموندز الياباني، التي تقام غدا الثلاثاء.