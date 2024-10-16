مفاجأة مدوية.. كولر يستفسر عن رمضان صبحي ونجم الزمالك

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجأة مدوية بشأن مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، والذي وجَّه استفسارات للجنة التخطيط بالنادي الأحمر بشأن الثنائي ناصر ماهر، لاعب الزمالك، ورمضان صبحي، نجم بيراميدز، وإمكانية ضمهما للفريق.

ويواصل فريق الأهلي تدريباته على ملعبه استعدادًا لكأس السوبر المصري الذي يقام في الإمارات، خلال الفترة من الـ20 إلى الـ24 من أكتوبر الجاري.

وقال تقرير لقناة "أون تايم سبورتس": "كولر شاغل تفكيره حاليًّا طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق، ويرى أن مستواه وأسلوبه يتطور تحت قيادته، وفي التدريبات الأخيرة سجل أكثر من هدف ونفَّذ الفكر الذي طلبه المدرب بالتحديد".

أخبار ذات علاقة مفاجأة مدوية حول مصير كهربا مع الأهلي المصري

وأضاف التقرير: "كولر أيضًا خلال اجتماع أخير مع لجنة التخطيط استفسر عن لاعبين، الأول هو ناصر ماهر، نجم الزمالك، والذي كان لاعبًا في الأهلي وتمَّ الاستغناء عنه، وأيضًا عن رمضان صبحي، نجم بيراميدز الحالي، وكانت الإجابة أنه كان لاعبًا سابقًا في الفريق ورحل أيضًا، وتم رفض طلبه بشأن إمكانية ضم أحد اللاعبين مرة ثانية بعد رحيلهما سابقًا عن الفريق".

وأشار التقرير إلى أن كولر مصمم على ضم مهاجم أجنبي ولا يريد لاعبين محليين آخرين من الدوري المصري، فهو يرى أنه يمتلك تشكيلة جيدة.

ويبحث النادي الأهلي في الوقت الحالي عن لاعبين لتدعيم الشق الهجومي للفريق قبل السوبر المصري أو قبل مواجهة العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال.

أخبار ذات علاقة رسمياً.. رئيس جديد لشركة الكرة في الأهلي المصري

ويشارك الأهلي في منافسات السوبر المصري بصفته بطل الدوري وبجانب كل من الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري.

وتصل الفرق الأربع إلى الإمارات يوم الـ17 من أكتوبر، بينما تقام التدريبات الفرعية في اليوم التالي.