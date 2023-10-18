تفاصيل جلسة "المصارحة" بين أنشيلوتي ومودريتش

وأكدت الصحيفة الإسبانية المقربة من ريال مدريد أنه لا توجد مشكلة بين أنشيلوتي ولوكا مودريتش؛ فهما يعرفان بعضهما البعض تمامًا، الإيطالي واضح تماما أنه بغض النظر عما يحدث، فإنه يعتبر مودريتش دائمًا صديقا، وكلاهما واضح أن مصلحة ريال مدريد تأتي أولا.

وخاض مودريتش لقاءين مع منتخب كرواتيا في التوقف الدولي الجاري، لكن النتائج لم تكن على مستوى التطلعات، حيث خسر أمام ويلز وتركيا، ما عقّد فرص ثالث العالم في التأهل لبطولة الأمم الأوروبية 2024.

ولا يرغب مودريتش في اعتزال اللعب الدولي، على الرغم من تقدمه في العمر، حيث يأمل في خوض نهائيات أوروبا القادمة في ألمانيا أولًا.