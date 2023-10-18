تفاصيل جلسة "المصارحة" بين أنشيلوتي ومودريتش
كشفت صحيفة ماركا الإسبانية تفاصيل الجلسة التي جمعت لوكا مودريتش قائد ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، قبل فترة التوقف الدولي الجاري.
وأبدى مودريتش عدم رضاه عن دوره الحالي في الفريق، حيث تراجعت نسب مشاركته إلى حد كبير.
وأخذت عناصر خط الوسط الشباب دورا كبيرا هذا الموسم في فريق ريال مدريد، على رأسهم جود بيلينغهام وفيدي فالفيردي وإدواردو كامافينغا وأورلين تشواميني.
وحسب ماركا، اجتمع مودريتش مع أنشيلوتي قبل التوقف الدولي لتوضيح بعض الأمور التي تخص الفريق، حيث لم يتم التطرق إلى فكرة رحيل الكرواتي في يناير بشكل كامل.
ووفقا لماركا، أبلغ أنشيلوتي مودريتش أنه سيظل مهمًا للفريق، ولكن ليس في نفس الدور الذي كان يقوم به في السنوات السابقة، حيث كان العنصر الأبرز في خط الوسط.
وأكدت الصحيفة الإسبانية المقربة من ريال مدريد أنه لا توجد مشكلة بين أنشيلوتي ولوكا مودريتش؛ فهما يعرفان بعضهما البعض تمامًا، الإيطالي واضح تماما أنه بغض النظر عما يحدث، فإنه يعتبر مودريتش دائمًا صديقا، وكلاهما واضح أن مصلحة ريال مدريد تأتي أولا.
وخاض مودريتش لقاءين مع منتخب كرواتيا في التوقف الدولي الجاري، لكن النتائج لم تكن على مستوى التطلعات، حيث خسر أمام ويلز وتركيا، ما عقّد فرص ثالث العالم في التأهل لبطولة الأمم الأوروبية 2024.
ولا يرغب مودريتش في اعتزال اللعب الدولي، على الرغم من تقدمه في العمر، حيث يأمل في خوض نهائيات أوروبا القادمة في ألمانيا أولًا.