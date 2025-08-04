مفاجأة.. من صاحب فكرة عودة بروك ليسنر لعالم WWE؟

كشف تريبل إتش، كبير مسؤولي المحتوى في شركة WWE للمصارعة الحرة، عن الشخص المسؤول عن عودة "الوحش" بروك ليسنر في عرض WWE SummerSlam، الذي أقيم، فجر اليوم الاثنين، وأثارت عاصفة من التصفيق والهتاف من الجماهير الحاضرة في ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي.

ويُعد ليسنر من أبرز المصارعين في تاريخ الاتحاد، وكان آخر ظهور له في SummerSlam عام 2023.

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وعاد "الوحش" إلى الحلبة رغم ورود اسمه 44 مرة في دعوى أزمة القضية الجنسية التي رفعتها جانيل غرانت ضد فينس مكمان وWWE، ورغم أن ليسنر ليس طرفًا مدعى عليه بشكل مباشر في القضية، فإنه تم استبعاده من العروض التلفزيونية سابقًا بسبب مزاعم تتعلق بتورطه المحتمل.

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ودخل بروك ليسنر إلى الحلبة في عرض اليوم بعد لحظات فقط من خسارة جون سينا لقبه أمام كودي رودز، في نزال شارع ملحمي وبينما كان سينا واقفًا في الحلبة ينظر باتجاه المدخل بذهول وكأنه رأى شبحًا، التقى أخيرًا بليسنر في منتصف الحلبة، في أول ظهور للأخير بعد غياب دام أكثر من عامين عن WWE.

وحين حاول سينا توجيه الضربة الأولى، سقط ضحية لضربة عنيفة، ليبقى ليسنر واقفًا شامخًا فوق خصمه المطروح أرضًا، بينما انتهى عرض SummerSlam، ممهدًا الطريق لعداء محتمل بين هذين النجمين المخضرمين.

وأوضح تريبل إتش، أن عودة بروك ليسنر في عرض SummerSlam جاءت بناءً على رغبة جون سينا، كجزء من جولة اعتزاله.

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب العرض، قال تريبل إتش: "هذه كانت قائمة أمنيات جون سينا. إنه يكتب الفصل الأخير من كتابه، وأعتقد أن الجمهور شاهد حوارًا بيننا قال فيه: (ستحتاجون إلى ارتكاب خطأ جسيم جدًّا لتدمير مسيرتي)، لكن الأمر لا يتعلق بذلك بالنسبة لي، بل بأن يتمكن جون من الخروج بالطريقة التي يريدها، أن يكتب فصله الأخير بنفسه. أعلم جيدًا كيف يكون شعور ذلك بالنسبة لأي مصارع، وأعلم كم يعني له أن يحصل على هذه الفرصة".

من جانبه، كشف الصحفي ديف ميلتزر عبر برنامج Wrestling Observer Radio أنه "قبل أربعة أسابيع، منح الفريق القانوني في WWE الضوء الأخضر لعودة ليسنر".

فيما شدد تريبل إتش: "ردة فعلي كانت تمامًا كما توقعتها، لو كان هناك سقف فوق المكان، لكان طار من شدة التفاعل".

وأردف: "وجود بروك ليسنر يغيّر تمامًا ديناميكية الأجواء، عند ظهور الوحش، كل ما كنت تعتقد أنه سيحدث يصبح بلا قيمة، لأن وجود بروك يبدّل كل شيء بشكل هائل ويضيف عنصرًا لا يمكن التنبؤ به".

بهذه الكلمات، أكد تريبل إتش أن عودة ليسنر لم تكن مجرد لحظة صادمة للجمهور، بل نقطة تحوّل قد تعيد رسم معالم الساحة في WWE، ولا سيّما في ظل ارتباطها بجولة اعتزال سينا.